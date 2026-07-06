«Προσπαθούν να με σκοτώσουν εδώ και 23 χρόνια»: Ο Ρονάλντο δηλώνει ότι αυτό το Μουντιάλ θα είναι το τελευταίο του

Είκοσι τρία χρόνια, 232 συμμετοχές, 146 γκολ και έξι Παγκόσμια Κύπελλα αργότερα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο μοιάζει έτοιμος να αποχωρήσει από τις μεγάλες διοργανώσεις, ικανοποιημένος με την πορεία του.

Ο αρχηγός της εθνικής Πορτογαλίας εξέφρασε για πρώτη φορά ανοιχτά αυτό που όλοι θεωρούσαν δεδομένο, αλλά ο ίδιος απέφευγε να παραδεχτεί.

Σε νέες δηλώσεις του, ο 41χρονος έκανε μια μικρή αναδρομή στη διεθνή καριέρα που εκτείνεται σε 23 χρόνια, 232 συμμετοχές και 146 γκολ με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας.

«Αυτό θα είναι το τελευταίο μου Παγκόσμιο Κύπελλο· αν ο Θεός θέλει, αύριο δεν θα είναι ο τελευταίος μου αγώνας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

«Θα έρθει η μέρα [που θα αποσυρθώ]. Αλλά θα είμαι ειλικρινής. Ό,τι και να συμβεί αύριο, ο Κριστιάνο θα φύγει με καθαρή συνείδηση, όχι 100 τοις εκατό, αλλά 1.000 τοις εκατό. Γιατί έχω δώσει τα πάντα στο ποδόσφαιρο. Δεν το χρειάζομαι, έχω μια καλή ζωή, αλλά είναι θέμα πάθους. Παίζω ποδόσφαιρο επειδή το αγαπώ... Πρέπει να απολαμβάνεις την κάθε μέρα. Και έχω σκοράρει τρία γκολ [σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο], δεν τα πάω και τόσο άσχημα, έτσι;», συνέχισε.

Κριστιάνο Ρονάλντο: «Είμαι ευγνώμων ακόμη και για τις επιθέσεις»

Ο Ρονάλντο αναφέρθηκε επίσης, στην κριτική που έχει δεχτεί καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

«Προσπαθούν να με σκοτώσουν εδώ και 23 χρόνια. Δεν έχει νόημα να δίνεις υπερβολική σημασία σε αυτό. Είναι μέρος του παιχνιδιού», εξήγησε και τέλος, σχολίασε:

«Ο κόσμος στην Πορτογαλία έχει πίστη, δεν μας απογοητεύει ποτέ, είναι πάντα στο πλευρό μας, στο δικό μου πλευρό. Όλα τα υπόλοιπα είναι ανοησίες. Δεν έχει καμία σημασία. Δεν μου λείπει τίποτα στη ζωή. Ο Θεός μου έχει δώσει τα πάντα, περισσότερα από όσα περίμενα ποτέ. Η ηλικία σου δίνει ωριμότητα και εμπειρία. Είμαι ευγνώμων ακόμη και για τις επιθέσεις που δέχομαι. Έτσι ωριμάζεις ως άνθρωπος, με έχει κάνει πιο δυνατό, και σας ευχαριστώ εσάς τους δημοσιογράφους γι’ αυτό, γιατί χάρη σε αυτό έχω ωριμάσει ακόμη περισσότερο».

Με πληροφορίες από Olympics, The Guadian