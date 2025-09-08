Προκριματικά Μουντιάλ: Βαριά ήττα για την Ελλάδα 0-3 από τη Δανία

Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε την τρίτη της εντός έδρας ήττα επί εποχής Ιβάν Γιοβάνοβιτς, χάνοντας 0-3 από τη Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Το αποτέλεσμα αφήνει την «γαλανόλευκη» σε δύσκολη θέση, καθώς πλέον όλα θα κριθούν στα εκτός έδρας παιχνίδια του Οκτωβρίου με Σκωτία και Δανία.

Η Δανία επέβαλε τον ρυθμό της από το 10’ και μετά, δείχνοντας υπεροχή σε κατοχή, τρεξίματα και συνδυαστικό παιχνίδι. Ο Μίκελ Ντάμσγκααρντ άνοιξε το σκορ στο 32’, εκμεταλλευόμενος λάθος του Κουρμπέλη. Στο δεύτερο μέρος, ο στόπερ της Μπαρτσελόνα, Αντρέας Κρίστενσεν, με μακρινό σουτ στο 62’ έκανε το 0-2, πριν ο Ράσμους Χόιλουντ διαμορφώσει το τελικό 0-3 στο 81’, εκμεταλλευόμενος την κακή έξοδο του Τζολάκη.

Η Ελλάδα παρουσίασε για άλλη μια φορά αδυναμίες στη μεσαία γραμμή, με πολλά λάθη στις μεταβιβάσεις και δυσκολία στο μαρκάρισμα, παρά την καλή προσπάθεια στην αρχή του δευτέρου μέρους. Οι αριθμοί αποτυπώνουν την εικόνα: 13-4 τελικές και 54%-46% κατοχή υπέρ των Δανών. Η επόμενη «διαβολοβδομάδα» του Οκτωβρίου θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις ελπίδες πρόκρισης.