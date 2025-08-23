Πρεμιέρα σήμερα για τη Super League - Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής

Η αναμονή έλαβε τέλος και η Super League 2025-26 σηκώνει αυλαία το Σάββατο 23 Αυγούστου, με 14 ομάδες να ρίχνονται στη μάχη για το φετινό πρωτάθλημα. Το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στους μεγάλους διεκδικητές του τίτλου –Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ– αλλά και στις νεοφώτιστες ομάδες ΑΕΛ και Κηφισιά που επιστρέφουν ή δοκιμάζονται για πρώτη φορά στα «σαλόνια».

Η πρεμιέρα περιλαμβάνει το πρώτο επίσημο παιχνίδι του πρωταθλητή Ολυμπιακού απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης στο «Καραϊσκάκης», το οποίο θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών λόγω παλαιότερης τιμωρίας. Στο ίδιο χρονικό πλαίσιο (20:00) θα ξεκινήσει και το Άρης – Βόλος στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Το Σάββατο ολοκληρώνεται με τον αγώνα Παναιτωλικός – Ατρόμητος στις 22:00.

Την Κυριακή 24 Αυγούστου μπαίνουν στη μάχη οι υπόλοιποι «μεγάλοι»: η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Πανσερραϊκό στην «OPAP Arena» (20:15), ενώ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΛ στην Τούμπα (21:00). Το Παναθηναϊκός – ΟΦΗ αναβλήθηκε λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των «πρασίνων». Η αυλαία πέφτει τη Δευτέρα 25 Αυγούστου με το παιχνίδι Λεβαδειακός – Κηφισιά (19:30).

Η σεζόν θα περιλαμβάνει έξι διακοπές, ενώ το νέο φορμάτ των play off και play out υπόσχεται ακόμη μεγαλύτερη ένταση στη μάχη του τίτλου αλλά και της σωτηρίας.

Πρόγραμμα 1ης Αγωνιστικής Super League 2025-26