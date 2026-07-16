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Πότε είναι ο τελικός του Μουντιάλ: Όλες οι πληροφορίες για τον αγώνα

Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του μεγάλου τελικού ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία

The LiFO team
The LiFO team
Πότε είναι ο τελικός του Μουντιάλ: Όλες οι πληροφορίες για τον αγώνα Facebook Twitter
Φωτ.: EPA/RONALD WITTEK
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Έπειτα από έναν ανατρεπτικό αγώνα, στον οποίο η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι επικράτησε της Αγγλίας με ανατροπή, το Μουντιάλ 2026 φτάνει στην κορύφωσή του.

Μετά από έναν μήνα γεμάτο δυνατές αναμετρήσεις, εκπλήξεις και έντονες συγκινήσεις, απομένει πλέον μόνο ένας αγώνας για να αναδειχθεί η νέα πρωταθλήτρια κόσμου.

Από τη μία βρίσκεται ο 39χρονος Λιονέλ Μέσι, ίσως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, που θα διεκδικήσει το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του. Απέναντί του θα βρεθεί ο 19χρονος Λαμίν Γιαμάλ, το νέο μεγάλο αστέρι της Ισπανίας και της Μπαρτσελόνα, ο οποίος μετά την κατάκτηση του Euro σε ηλικία μόλις 17 ετών θέλει να προσθέσει και το Μουντιάλ στο παλμαρέ του.

Με αφορμή αυτή την ιστορική αναμέτρηση, έχει γίνει ξανά viral μία φωτογραφία που τραβήχτηκε πριν από 18 χρόνια και μοιάζει σήμερα σχεδόν προφητική. Σε αυτήν, ο νεαρός τότε Λιονέλ Μέσι κρατά στην αγκαλιά του τον λίγων μηνών Λαμίν Γιαμάλ, κατά τη διάρκεια μιας φιλανθρωπικής φωτογράφισης της Μπαρτσελόνα. Την Κυριακή, οι δύο τους θα βρεθούν για πρώτη φορά αντίπαλοι σε έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον έναν να έχει την ευκαιρία, λίγες ώρες αργότερα, να σηκώσει το σημαντικότερο τρόπαιο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Πότε θα πραγματοποιηθεί ο τελικός του Μουντιάλ

Η Ισπανία ήταν η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τελικό, ενώ η Αργεντινή ακολούθησε μετά τη μεγάλη νίκη της στον δεύτερο ημιτελικό. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο σημαντικότερο παιχνίδι του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, διεκδικώντας το τρόπαιο που κάθε εθνική ομάδα ονειρεύεται να κατακτήσει.

Ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 22:00 (ώρα Ελλάδας) και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1, με εκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο να στρέφουν το βλέμμα τους στη σπουδαιότερη ποδοσφαιρική βραδιά της χρονιάς.

 
 
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