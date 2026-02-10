Πώς έγινε το ατύχημα της Λίντσεϊ Βον: Το πρώτο μήνυμα μετά την πτώση - «Θα χρειαστώ πολλά χειρουργεία»

Το πρώτο της μήνυμα, μέσω ανάρτησης στα social, έστειλε η Λίντσεϊ Βον μετά το σοβαρό ατύχημά της, κατά τη διάρκεια αγώνα ελεύθερης κατάβασης αλπικού σκι στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026.

Όπως εξήγησε η Λίντσεϊ Βον, υπέστη ένα σύνθετο κάταγμα κνήμης που είναι προς το παρόν σταθερό, αλλά θα απαιτήσει πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις για να διορθωθεί σωστά, στέλνοντας ένα θετικό ωστόσο, μήνυμα ότι παρότι ήξερε ότι ο αγώνας ήταν ένα ρίσκο, η ζωή είναι πολύ μικρή για να μην ρισκάρετε».

«Ελπίζω ότι αν κρατήσετε κάτι από το ταξίδι μου, είναι ότι όλοι σας έχετε το θάρρος να τολμήσετε πολύ. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να μην ρισκάρετε. Γιατί η μόνη αποτυχία στη ζωή είναι να μην προσπαθείτε» κατέληξε στο μήνυμά της.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Λίντσεϊ Βον:

«Χθες το ολυμπιακό μου όνειρο δεν τελείωσε, όπως το ονειρευόμουν. Δεν ήταν ένα τέλος βιβλίου ή ένα παραμύθι, ήταν απλώς η ζωή. Τόλμησα να ονειρευτώ και δούλεψα τόσο σκληρά για να το πετύχω. Γιατί στους αγώνες σκι κατάβασης η διαφορά μεταξύ μιας στρατηγικής γραμμής και ενός καταστροφικού τραυματισμού μπορεί να είναι μόλις 12 εκατοστά.

Ήμουν απλώς 12 εκατοστά πολύ σφιχτή στη γραμμή μου όταν το δεξί μου χέρι ''κλείδωσε'', με αποτέλεσμα την πτώση μου. Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος και οι τραυματισμοί του παρελθόντος δεν είχαν καμία σχέση με την πτώση μου.

Δυστυχώς, υπέστησα ένα σύνθετο κάταγμα κνήμης που είναι προς το παρόν σταθερό, αλλά θα απαιτήσει πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις για να διορθωθεί σωστά.

Ενώ η χθεσινή μέρα δεν τελείωσε όπως ήλπιζα, και παρά τον έντονο σωματικό πόνο που προκάλεσε, δεν έχω κανένα ενδοιασμό. Το να στέκομαι στην εκκίνηση ήταν ένα απίστευτο συναίσθημα που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Το να ξέρω ότι στεκόμουν εκεί έχοντας την ευκαιρία να κερδίσω, ήταν μια νίκη από μόνη της. Ήξερα επίσης ότι ο αγώνας ήταν ένα ρίσκο. Πάντα ήταν και πάντα θα είναι ένα απίστευτα επικίνδυνο άθλημα.

Και όπως και οι αγώνες σκι, παίρνουμε ρίσκα στη ζωή. Ονειρευόμαστε. Αγαπάμε. Πηδάμε. Και μερικές φορές πέφτουμε. Μερικές φορές οι καρδιές μας ραγίζουν. Μερικές φορές δεν πετυχαίνουμε τα όνειρα που ξέρουμε ότι μπορούμε να έχουμε. Αλλά αυτή είναι και η ομορφιά της ζωής: μπορούμε να προσπαθήσουμε.

Προσπάθησα. Ονειρεύτηκα. Πήδηξα.

Ελπίζω ότι αν κρατήσετε κάτι από το ταξίδι μου, είναι ότι όλοι σας έχετε το θάρρος να τολμήσετε πολύ. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να μην ρισκάρετε. Γιατί η μόνη αποτυχία στη ζωή είναι να μην προσπαθείτε.

Πιστεύω σε εσάς, όπως ακριβώς πιστέψατε σε εμένα».