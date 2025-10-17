Πόλο: Η θέση της Εθνικής Ανδρών και Γυναικών στην ευρωπαϊκή κατάταξη

Ανανεώθηκε το ranking των ομάδων της Ευρώπης στο πόλο, με την European Aquatics να δημοσιεύει τη νέα ευρωπαϊκή κατάταξη, όπως διαμορφώνεται πλέον.

Η Εθνική Γυναικών πόλο καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση της κατάταξης.

Η βαθμολόγηση των χωρών λαμβάνει υπόψη μόνο τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, κατά την τελευταία διετία και η χώρα μας συγκεντρώνει 31.590 βαθμούς, πίσω μόνο από την Ισπανία (35.850β.). Τρίτη έρχεται η Ολλανδία (30.160β.) και την τέταρτη η Ουγγαρία (27.870β.).

Στην αντίστοιχη κατάταξη της ομάδας των ανδρών, η Ελλάδα έρχεται έκτη με 25.022,5 βαθμούς. Προηγείται και εδώ η Ισπανία με 32.395β. και ακολουθούν Κροατία, Ουγγαρία, Ιταλία και Μαυροβούνιο, ενώ πίσω από τη χώρα μας βρίσκεται η Σερβία.

Η European Aquatics δημοσίευσε και την αθροιστική βαθμολογία σε άνδρες-γυναίκες, όπου η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση με 56.612,5 βαθμούς, ελάχιστα πίσω από τη δεύτερη Ουγγαρία (56.887,5β.). Μακράν πρώτη είναι η Ισπανία με 68.245 βαθμούς.

