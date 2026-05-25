Ποια είναι η Κανέλλα Χρυσονίδου στην οποία αφιέρωσαν τον τίτλο Μπαρτζώκας και Παπανικολάου

«Στην Κανέλλα μας» είπαν και αφιέρωσαν τον τίτλο του Ολυμπιακού στη Euroleague ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ο Κώστας Παπανικολάου.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έγινε ο δεύτερος προπονητής με δύο τίτλους Euroleague (2013, 2026) με τους «ερυθρόλευκους» μετά τον Ντούσαν Ίβκοβιτς (1997, 2012), αλλά και ο δεύτερος Έλληνας προπονητής με δύο τίτλους, όπως δηλαδή και ο Δημήτρης Ιτούδης (2016, 2019 με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας).

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού σήκωσαν στα χέρια τον Γιώργο Μπαρτζώκα, φωνάζοντας ρυθμικά: «Μπαρτζώκα, ψυχάρα, Ολυμπιακάρα!» λίγο μετά τη στέψη, στο Telekom Center Athens.

Κανέλλα Χρυσονίδου: Η αφιέρωση από Μπαρτζώκα και Παπανικολάου

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε μετά την κατάκτηση της κορυφής: «Εννοείται ότι το αξίζαμε. Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ. Νομίζω ότι το αξίζαμε με τον τρόπο που παίξαμε όλη τη χρονιά. Συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες, τον κόσμο, τους παίκτες, σε όλους. Στο ημίχρονο είπαμε ότι έπρεπε να σταματήσουμε τον Λάιλς. Μπήκαν πολύ δύσκολα σουτ, αλλά στο τέλος καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Αξίζουν όλα τα συγχαρητήρια οι παίκτες της Ρεάλ και μόνο που έπαιξαν σε μία τέτοια ατμόσφαιρα με τέτοιο τρόπο και ήταν τόσο ανταγωνιστικοί».

Επίσης, εμφανίστηκε λακωνικός στη συνέντευξη Τύπου μετά την κατάκτηση της Euroleague, με τον προπονητή του Ολυμπιακού να αφιερώνει το τρόπαιο σε έναν άνθρωπο της ομάδας.

«Επειδή όλοι οι δημοσιογράφοι με ρώτησαν πώς αισθάνομαι, νιώθω καλά, αλλά θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Είναι η στιγμή των παικτών. Θέλω να αφιερώσω την κούπα σε ένα αγαπημένο άνθρωπο μας, την Κανέλλα, ενός μέλος του συλλόγου πολύ σημαντικού, που είναι ένας πολύ δυνατός άνθρωπος και να της ευχηθούμε να είναι καλά. Επίσης το αφιερώνω στους ιδιοκτήτες που επιμένουν να αγαπούν τόσο πολύ την ομάδα. Στους παίκτες και όλη την ομάδα. Ήταν η ομάδα που έκανε το 3/3 στα playoffs και έσπασε την κατάρα της 1ης θέσης. Ειδικά στους πιο παλιούς παίκτες, συμπεριλαμβανομένου του Φαλ, οι οποίοι έφτασαν πέντε φορές κοντά στην κατάκτηση, αξίζουν λίγο περισσότερο».

Επίσης, με εμφανή τη συγκίνησή του μετά την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό, ο αρχηγός των «ερυθρολεύκων» Κώστας Παπανικολάου μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και αφιέρωσε το τρόπαιο στην Κανέλλα Χρυσονίδου, στέλεχος της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία δίνει τη δική της μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον κόσμο της ομάδας που, όπως είπε, στάθηκε δίπλα στην ομάδα όλα αυτά τα χρόνια.

Λίγα λεπτά μετά τη λήξη του τελικού και την επιστροφή του Ολυμπιακού στην κορυφή της Ευρώπης έπειτα από 13 χρόνια, ο διεθνής φόργουορντ δεν έκρυψε τη συναισθηματική του φόρτιση, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για τη μεγάλη δικαίωση της ομάδας του.

Ερωτηθείς αν τα 13 χρόνια αναμονής για την επιστροφή στην κορυφή ήταν πολλά, ο Παπανικολάου απάντησε με χιούμορ αλλά και έντονη συναισθηματική φόρτιση: «Δεν ήταν; Μαύρος ήμουν και άσπρισα».

Ο αρχηγός των πρωταθλητών Ευρώπης αφιέρωσε άμεσα την επιτυχία στην Κανέλλα Χρυσονίδου, θέλοντας να στείλει μήνυμα στήριξης και αγάπης: «Στην Κανέλλα μας. Νούμερο ένα. Ξέρει αυτή! Την αγαπάμε και ξέρουμε ότι είναι δίπλα μας».

Παράλληλα, στάθηκε στη διαχρονική στήριξη των φιλάθλων του Ολυμπιακού, τονίζοντας πως η ομάδα ήθελε να ανταποδώσει την πίστη και την υπομονή τους όλα αυτά τα χρόνια. «Και φυσικά στον κόσμο μας. Όλα τα χρόνια έλεγα ότι θέλω να δώσω κάτι πίσω στον κόσμο και αυτή τη στιγμή νιώθω ότι το έκανα», υπογράμμισε.

Ο Παπανικολάου αναφέρθηκε και στη συνολική πορεία των «ερυθρολεύκων» στη φετινή διοργάνωση, σημειώνοντας πως η κατάκτηση του τροπαίου αποτέλεσε φυσική εξέλιξη της σταθερότητας και της εικόνας που παρουσίασε η ομάδα σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Μάλιστα, ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία της EuroLeague που κατέκτησε το τρόπαιο έχοντας τερματίσει στην πρώτη θέση της κανονικής περιόδου, «σπάζοντας» μία άτυπη παράδοση που συνόδευε τη διοργάνωση τα προηγούμενα χρόνια.

«Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα... Αξίζαμε να το ζήσουμε. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα όλη τη σεζόν και η πιο σταθερή», δήλωσε ο αρχηγός των Πειραιωτών στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, εκφράζοντας την πεποίθηση πως η φετινή επιτυχία ήταν αποτέλεσμα της συνέπειας, της δουλειάς και της πίστης που έδειξε ο Ολυμπιακός από την αρχή έως το τέλος της αγωνιστικής χρονιάς.

Η κατάκτηση της EuroLeague σηματοδότησε τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία του συλλόγου και ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο μία σεζόν κατά την οποία οι «ερυθρόλευκοι» παρουσίασαν σταθερότητα και αγωνιστική υπεροχή απέναντι στους κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης.

Ποια είναι η Κανέλλα Χρυσονίδου στην οποία αφιέρωσαν τον τίτλο Μπαρτζώκας και Παπανικολάου

Ο Ολυμπιακός, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει:

«Eργάζεται στην Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ από το 1998 αρχικά στην υποστήριξη των πωλήσεων διαρκείας του τμήματος και στη συνέχεια στο Τμήμα Διαχείρισης Εισιτηρίων και στην Γραμματειακή Υποστήριξη της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Από το 2010 είναι Υπεύθυνη της Δ/νσης Εισιτηρίων της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Έχει σπουδάσει Δημόσιες Σχέσεις».