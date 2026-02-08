Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Απόψε το ντέρμπι των «αιωνίων» - Η ώρα και το κανάλι

Όλα είναι έτοιμα για το μεγάλο ντέρμπι των «αιωνίων», με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό το βράδυ της Κυριακής (08/02) στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης», στην αναμέτρηση που ολοκληρώνει το πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» με νίκη απέναντι στους «πράσινους» θα παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ, που δίνει μάχη για την 5η θέση και βρίσκεται κοντά στον Λεβαδειακό, αναζητά ένα σημαντικό αποτέλεσμα στην έδρα των Πειραιωτών, ώστε να διατηρήσει επαφή με τους Βοιωτούς.

Η σέντρα του αγώνα έχει οριστεί για τις 21:00, με τηλεοπτική μετάδοση από το COSMOTE SPORT 1 HD.