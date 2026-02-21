Ποδοσφαιρική ομάδα από τη Γερμανία ακυρώνει περιοδεία στις ΗΠΑ λόγω ICE

Η γερμανική ποδοσφαιρική ομάδα, Βέρντερ Βρέμης, ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την προγραμματισμένη της περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τους θανατηφόρους πυροβολισμούς δύο Αμερικανών πολιτών από ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη.

Σε δήλωση εκπροσώπου της ομάδας, επισημαίνεται ότι η απόφαση σχετίζεται με «αθλητικούς, οικονομικούς και πολιτικούς λόγους», αλλά και με το κλίμα κοινωνικής αναταραχής που επικρατεί στην πόλη έπειτα από τα περιστατικά.

Η Βέρντερ Βρέμης επρόκειτο να δώσει αγώνες στη Μινεσότα και στο Ντιτρόιτ τον Μάιο. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «το να αγωνιζόμαστε σε μια πόλη όπου υπάρχει αναταραχή και άνθρωποι έχουν πυροβοληθεί δεν συνάδει με τις αξίες μας. Επιπλέον, δεν ήταν σαφές ποιοι παίκτες θα μπορούσαν να εισέλθουν στις ΗΠΑ, λόγω των αυστηρότερων προϋποθέσεων εισόδου».

ICE: Οι δύο θάνατοι που πυροδότησαν αντιδράσεις

Η 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, μητέρα τριών παιδιών, σκοτώθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2026 από πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), λίγες ημέρες μετά την έναρξη εκτεταμένων επιχειρήσεων στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε μετακομίσει πρόσφατα στη Μινεάπολη και επέστρεφε από το σχολείο όπου είχε μόλις αφήσει το 6χρονο παιδί της, όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

Δύο εβδομάδες αργότερα, στις 24 Ιανουαρίου, ο 37χρονος νοσηλευτής, Άλεξ Πρέτι πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από αξιωματικούς της Συνοριοφυλακής των ΗΠΑ. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας υποστήριξε ότι ήταν «οπλισμένος» και «αντιστάθηκε βίαια», ωστόσο βίντεο από μάρτυρες φέρεται να δείχνει ότι κρατούσε κινητό τηλέφωνο και όχι όπλο.

Μάρτυρας ανέφερε ότι ο Πρέτι σήκωσε τα χέρια ψηλά και προσπάθησε να βοηθήσει γυναίκα που είχε σπρωχτεί στο έδαφος από πράκτορα, πριν δεχτεί σπρέι πιπεριού και πυροβολισμούς.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τα περιστατικά «τραγικά», δηλώνοντας ότι ο θάνατος της Γκουντ τον έκανε να αισθανθεί «ακόμη χειρότερα» επειδή οι γονείς της είναι «υποστηρικτές του Τραμπ». Παράλληλα, ανέφερε ότι η ICE «θα κάνει λάθη κάποιες φορές».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θα προχωρήσει σε «αποκλιμάκωση» των επιχειρήσεων μετανάστευσης στη Μινεάπολη, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν συνιστά «υποχώρηση», αλλά «μια μικρή αλλαγή».

