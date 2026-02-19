Πλαστικά μπουκάλια 60 ετών από τον Καναδά ξεβράστηκαν σε παραλία στην Σκωτία

Εκατοντάδες πλαστικά μπουκάλια και χιλιάδες κομμάτια πολυστυρενίου, ορισμένα από τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 και με προέλευση τον Καναδά, ξεβράστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες σε παραλία στο νησί Sanday των Όρκνεϊ, στη βόρεια Σκωτία.

Εθελοντές που καθαρίζουν την ακτή Howar Sands δηλώνουν ότι η ποσότητα των απορριμμάτων είναι πρωτοφανής. Ο Ντέιβιντ Γουόρνερ, που συντονίζει τις δράσεις καθαρισμού, ανέφερε ότι πέρυσι συνέλεξε 42 πλαστικά μπουκάλια σε ολόκληρη τη χρονιά, ενώ φέτος έχει ήδη συγκεντρώσει εκατοντάδες.

Ορισμένα μπουκάλια φέρουν σήματα εταιρειών που δεν υπάρχουν πλέον, γεγονός που δείχνει πόσο ανθεκτικό παραμένει το πλαστικό στο θαλάσσιο περιβάλλον. Κάποια φαίνεται να προέρχονται από τη Νέα Γη και το Λαμπραντόρ στον Καναδά.

Με βάση δειγματοληψία σε επιφάνεια ενός τετραγωνικού μέτρου, ο Γουόρνερ εκτίμησε ότι σε τμήμα 70 τετραγωνικών μέτρων υπήρχαν περισσότερα από 300.000 μικροσκοπικά κομμάτια πολυστυρενίου. Όπως είπε στο BBC Radio Orkney, είναι η πρώτη φορά που νιώθει ότι η κατάσταση τον ξεπερνά. «Ο όγκος είναι τέτοιος που δεν μπορείς να τα μαζέψεις», σημείωσε, αναφερόμενος κυρίως στα πολύ μικρά θραύσματα.

Η παραλία αποτελεί περιοχή ειδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος λόγω των πουλιών που φωλιάζουν εκεί, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για τις επιπτώσεις στα οικοσυστήματα.

Η Marine Conservation Society αποδίδει την αύξηση των λεγόμενων «ρετρό απορριμμάτων» σε έντονες εποχικές καταιγίδες και σε ισχυρούς νοτιοανατολικούς ανέμους που μετέφεραν παλαιά σκουπίδια, ενώ επισημαίνει ότι η διάβρωση παλαιών παράκτιων χωματερών απελευθερώνει επίσης παλιό υλικό. «Τα πλαστικά δεν εξαφανίζονται και μπορούν να παραμείνουν για πολύ μεγάλο διάστημα στη θάλασσα, ταξιδεύοντας ακόμη και ανάμεσα σε ηπείρους», ανέφερε εκπρόσωπος της οργάνωσης.

Ο Τζον Μπέρι από τη Scottish Islands Federation και την Greener Orkney δήλωσε ότι δεν τον εκπλήσσει η αύξηση, σημειώνοντας ότι μικρές αλλαγές στα καιρικά πρότυπα αρκούν για να φέρουν στην επιφάνεια παλιά απορρίμματα. Όπως είπε, οι ακτές θα καθαριστούν ξανά την άνοιξη, αλλά το πρόβλημα επανέρχεται.

Παρά την απογοήτευση, ο Γουόρνερ σχεδιάζει τη δημιουργία οργανωμένης ομάδας καθαρισμού και εξετάζει το ενδεχόμενο να αξιοποιήσει μέρος του πλαστικού για τη δημιουργία καλλιτεχνικού έργου που θα αναδεικνύει το ζήτημα της θαλάσσιας ρύπανσης. «Δεν μπορούμε να αποφύγουμε το πλαστικό, αλλά μπορούμε να σκεφτούμε καλύτερα πού καταλήγει», σημείωσε.

Με πληροφορίες από BBC