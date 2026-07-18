Το πιο κουίρ Μουντιάλ; Σημαίες του ουράνιου τόξου, μποϊκοτάζ και το bromance Μπέλινγκχαμ–Χάαλαντ

Το ποδόσφαιρο μπορεί να μην «γύρισε σπίτι», αλλά το Μουντιάλ του 2026 μάλλον πήγε αλλού: σε ένα πιο τρυφερό, πιο αμήχανα χαριτωμένο, πιο queer σημείο της ποδοσφαιρικής κουλτούρας.

Είχε σημαίες του ουράνιου τόξου στις κερκίδες, LGBTQ+ ομάδες φιλάθλων που μποϊκόταραν τη διοργάνωση, προπονητές που απέφευγαν ερωτήσεις για δικαιώματα και, κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά, τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ (Jude Bellingham) και τον Έρλινγκ Χάαλαντ (Erling Haaland) να γίνονται το πιο πολυσυζητημένο bromance του τουρνουά.

Η στιγμή που έλιωσε το ίντερνετ ήρθε στο Αγγλία–Νορβηγία. Ο Μπέλινγκχαμ και ο Χάαλαντ, πρώην συμπαίκτες στην Borussia Dortmund, βρέθηκαν αντίπαλοι σε έναν προημιτελικό όπου κανονικά θα έπρεπε να κυριαρχούν η ένταση, το βλέμμα του πολεμιστή και όλα τα γνωστά τελετουργικά της ποδοσφαιρικής αρρενωπότητας. Αντί γι’ αυτό, οι κάμερες έπιασαν πειράγματα, γέλια, αγκαλιές, τρυφερές ματιές μετά τον αγώνα και αρκετό υλικό για να στηθεί μια ολόκληρη παράλληλη ιστορία από τους φιλάθλους.

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Το bromance τους έγινε αμέσως πρώτη ύλη για βίντεο, μοντάζ στο TikTok και αναρτήσεις που διάβασαν τη χημεία τους σαν ανάσα μέσα σε ένα άθλημα που συχνά εξακολουθεί να πουλάει σκληρότητα, ανταγωνισμό και συναισθηματική ξηρασία. Δεν ήταν φυσικά η πρώτη μεγάλη ποδοσφαιρική ανδρική φιλία, αλλά είχε κάτι απόλυτα 2026: δύο τεράστιους σταρ, ένα παγκόσμιο τουρνουά και ένα κοινό που δεν περιμένει πια μόνο γκολ και τάκλιν, αλλά και μικρές σκηνές οικειότητας που μπορούν να γίνουν ποπ αφήγημα.

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Η ανάγνωση αυτή δεν έμεινε μόνο στους φιλάθλους. Το ίδιο το τουρνουά σχολιάστηκε από βρετανικά μέσα ως ένα από τα πιο «αγαπησιάρικα» Μουντιάλ των τελευταίων ετών: με ποδοσφαιριστές να αγκαλιάζονται, να πειράζονται, να τραγουδούν μαζί, να μοιράζονται τα διαλείμματα για νερό σαν σχολική εκδρομή, και τον Τόμας Τούχελ (Thomas Tuchel) να γίνεται απρόσμενο crush του ίντερνετ. Η παλιά εικόνα του Μουντιάλ ως τελετής πολεμικής αρρενωπότητας είχε ρωγμές — και μέσα από αυτές τις ρωγμές πέρασαν πολλά χαμόγελα, πολλές αγκαλιές και αρκετή Τσάπελ Ρόαν (Chappell Roan) ως υπόκρουση.

Facebook Twitter Δεν ήταν ζευγάρι, αλλά το ίντερνετ έκανε τη δουλειά του: οι αγκαλιές Μπέλινγκχαμ–Χάαλαντ έγιναν το αγαπημένο ποδοσφαιρικό bromance του Μουντιάλ. Φωτ.: Getty Images

Το πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι αυτό το ανάλαφρο, σχεδόν camp στρώμα συνέπεσε με πολύ πραγματικά queer ζητήματα γύρω από τη διοργάνωση. Το Μουντιάλ του 2026 παρουσιάστηκε ως μεγάλη γιορτή σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, αλλά για πολλούς LGBTQ+ φιλάθλους η εικόνα ήταν πιο σύνθετη. Υπήρχαν σημαίες του ουράνιου τόξου στα γήπεδα, αλλά υπήρχαν και οργανωμένες ομάδες φιλάθλων που αποφάσισαν να μην ταξιδέψουν, επικαλούμενες ζητήματα ασφάλειας και πολιτικού κλίματος.

Το πιο συμβολικό επεισόδιο ήταν το λεγόμενο Pride Match στο Σιάτλ, στον αγώνα Ιράν–Αίγυπτος. Η επιλογή προκάλεσε αντιδράσεις ακριβώς επειδή οι δύο χώρες δεν έχουν θετικό ιστορικό στα LGBTQ+ δικαιώματα. Στο Ιράν, οι σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου τιμωρούνται με ακραία σκληρότητα, ενώ στην Αίγυπτο, παρότι η ομοφυλοφιλία δεν είναι τυπικά παράνομη, queer άνθρωποι διώκονται συχνά με κατηγορίες περί «ακολασίας», «ανηθικότητας» ή «σκανδαλώδους συμπεριφοράς».

Facebook Twitter FIFA επέτρεψε τις σημαίες του ουράνιου τόξου στα γήπεδα του Μουντιάλ 2026, την ώρα που LGBTQ+ ομάδες φιλάθλων κατήγγειλαν ότι η διοργάνωση δεν ήταν εξίσου ασφαλής για όλους. Φωτ.: Getty Images

Η τοπική οργανωτική επιτροπή του Σιάτλ επέμεινε στον Pride χαρακτήρα του αγώνα, παρά τις αντιδράσεις. Οι ομοσπονδίες των δύο χωρών φέρονται να διαμαρτυρήθηκαν, ενώ η FIFA κράτησε απόσταση από την ονομασία, λέγοντας ουσιαστικά ότι δεν υπάρχει επίσημο Pride Match του Μουντιάλ, αλλά τοπική πρωτοβουλία. Την ίδια στιγμή, επέτρεψε τις σημαίες του ουράνιου τόξου μέσα στο γήπεδο, στο πλαίσιο γενικών δηλώσεων υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ορατότητας σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου.

Οι προπονητές των δύο ομάδων προσπάθησαν να γυρίσουν τη συζήτηση πίσω στο ποδόσφαιρο. Ο Αμίρ Γκαλενοεΐ (Amir Ghalenoei) του Ιράν είπε ότι η ομάδα του ήταν εκεί για το παιχνίδι και όχι για ζητήματα που απαγορεύονται στο εγχώριο πρωτάθλημά της, ενώ ο Χοσάμ Χασάν (Hossam Hassan) της Αιγύπτου κινήθηκε στην ίδια γραμμή, λέγοντας ότι όλοι είναι συγκεντρωμένοι στο ποδόσφαιρο. Αλλά ακριβώς αυτό έδειξε πόσο πολιτικό είναι το «μόνο ποδόσφαιρο» όταν γύρω του κυματίζουν σημαίες του ουράνιου τόξου.

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Την ίδια ώρα, LGBTQ+ ομάδες φιλάθλων δεν ένιωθαν ότι η διοργάνωση ήταν πραγματικά ασφαλής για όλους. Οι Three Lions Pride, η LGBTQ+ ομάδα φιλάθλων της Αγγλίας, είχαν ανακοινώσει ότι δεν θα ταξιδέψουν στο Μουντιάλ, επειδή δεν μπορούσαν να διαβεβαιώσουν τα μέλη τους πως θα είναι ασφαλή ως ανοιχτά LGBTQ+ άτομα. Αντίστοιχες ανησυχίες εξέφρασαν και ευρωπαϊκά δίκτυα queer φιλάθλων, συνδέοντας το ζήτημα όχι μόνο με το ποδόσφαιρο, αλλά και με το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ.

Έτσι, το Μουντιάλ του 2026 έγινε ένα παράξενο μείγμα. Από τη μία, είχε εικόνες που έμοιαζαν σχεδόν απελευθερωτικές: σημαίες του ουράνιου τόξου στο γήπεδο, ανδρικές φιλίες που έγιναν viral, παίκτες πιο εκδηλωτικούς, μια κουλτούρα φιλάθλων που δεν φοβάται να διαβάσει το ποδόσφαιρο και μέσα από την τρυφερότητα. Από την άλλη, είχε πραγματικούς LGBTQ+ φιλάθλους που έκριναν ότι το πιο ασφαλές ήταν να μην πάνε καθόλου.

Και εδώ βρίσκεται η γοητεία αλλά και η αντίφαση του «queer Μουντιάλ». Δεν ήταν queer επειδή έγινε ξαφνικά ένας ασφαλής, ροζ, συμπεριληπτικός παράδεισος. Ήταν queer επειδή πάνω του φάνηκαν όλες οι ρωγμές: ανάμεσα στη διοργάνωση και τους φιλάθλους, ανάμεσα στα σύμβολα και την ασφάλεια, ανάμεσα στο Pride ως εικόνα και την πραγματική πολιτική, ανάμεσα στο macho ποδόσφαιρο και στον νέο, πιο συναισθηματικό τρόπο με τον οποίο το καταναλώνει το ίντερνετ.

Το bromance Μπέλινγκχαμ–Χάαλαντ λειτούργησε σαν το γλυκό, εύπεπτο, viral πρόσωπο αυτής της αλλαγής. Δεν χρειάστηκε να δηλώσει τίποτα, να εκπροσωπήσει τίποτα, να σηκώσει βάρος που δεν του ανήκει. Απλώς έδειξε ότι οι φίλαθλοι σήμερα μπορούν να ενθουσιαστούν με μια ποδοσφαιρική σχέση όχι μόνο επειδή παράγει θέαμα, αλλά επειδή παράγει οικειότητα.

Και ίσως αυτό να είναι πιο ενδιαφέρον απ’ όσο ακούγεται. Για δεκαετίες, το ποδόσφαιρο πουλούσε ανδρική φιλία μόνο όταν μπορούσε να τη βαφτίσει μαγκιά, μάχη ή αδελφότητα. Το 2026, ένα κομμάτι του κοινού την είδε αλλιώς: σαν χαριτωμένη, τρυφερή, λίγο γελοία, λίγο sexy, λίγο camp στιγμή της ποπ κουλτούρας. Και αυτό, για ένα άθλημα που ακόμη δυσκολεύεται με την ανοιχτη queer ορατότητα των ανδρών παικτών, δεν είναι ακριβώς επανάσταση. Είναι όμως ένα ρήγμα που πουλάει πολύ καλά.

Στο τέλος, το Μουντιάλ του 2026 δεν είχε μία queer ιστορία. Είχε πολλές μικρές και αντιφατικές: ένα Pride Match που οι ομάδες ήθελαν να αποφύγουν, σημαίες του ουράνιου τόξου που τελικά μπήκαν στο γήπεδο, φιλάθλους που έμειναν σπίτι επειδή δεν ένιωθαν ασφαλείς, και δύο πρώην συμπαίκτες της Ντόρτμουντ που έγιναν το αγαπημένο ποδοσφαιρικό ζευγάρι του ίντερνετ χωρίς να είναι ζευγάρι.

Και αν αυτό δεν είναι αρκετά σύγχρονο ποδόσφαιρο, τότε τι είναι;

με στοιχεία από Pink News