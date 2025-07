Πέθανε ο θρύλος του WWE Χαλκ Χόγκαν

Ο Χαλκ Χόγκαν, το απόλυτο ίνδαλμα του επαγγελματικού wrestling και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της αμερικανικής ποπ κουλτούρας, πέθανε σε ηλικία 71 ετών, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του TMZ Sports. Ο θρύλος του WWE υπέστη καρδιακή ανακοπή νωρίς το πρωί της Πέμπτης στο σπίτι του στο Κλίαργουοτερ της Φλόριντα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και περιπολικά οχήματα. Ο Χαλκ Χόγκαν μεταφέρθηκε με φορείο σε ασθενοφόρο, ωστόσο δεν κατάφερε να επιβιώσει. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, η σύζυγός του, Σκάι, είχε διαψεύσει φήμες ότι βρισκόταν σε κώμα, υποστηρίζοντας πως η καρδιά του ήταν «δυνατή» μετά από σειρά επεμβάσεων.

Ο πραγματικός του θρίαμβος ήταν η μετατροπή του wrestling από σπορ περιορισμένου κοινού σε παγκόσμιο οικογενειακό θέαμα. Με το εκρηκτικό του στυλ, τη μυθική φιγούρα και τις εμβληματικές ατάκες, ο Χαλκ Χόγκαν έγινε το πρόσωπο του WWE τη δεκαετία του ’80 και ‘90.

Το 1996 άλλαξε ρότα, μεταμορφώνοντας την εικόνα του από λαϊκό ήρωα σε... υπερκακό. Δημιούργησε το θρυλικό NWO (New World Order) και ως “Hollywood Hogan” ανέβασε ακόμη περισσότερο τη φήμη του και την επιρροή του στο χώρο.

Το Hall of Fame, τα σκάνδαλα και η επιστροφή

Ο Χόγκανμπήκε για πρώτη φορά στο Hall of Fame του WWE το 2005. Ωστόσο, αποβλήθηκε το 2015 μετά τη διαρροή ρατσιστικών σχολίων του σε βίντεο από ερωτική συνεύρεση που ανήρτησε ο ιστότοπος Gawker. Ο Χόγκαν κέρδισε τη δικαστική διαμάχη που ακολούθησε και επανήλθε στο Hall of Fame το 2020, αυτή τη φορά ως μέλος του NWO.

Η καριέρα του δεν περιορίστηκε στο ρινγκ. Ξεκίνησε την πορεία του στον κινηματογράφο το 1982 με τον ρόλο του Thunderlips στο Rocky III, ενώ ακολούθησαν οι ταινίες No Holds Barred, Suburban Commando και Mr. Nanny. Παράλληλα, απέκτησε τηλεοπτική παρουσία με τη reality σειρά του VH1 Hogan Knows Best, μαζί με την οικογένειά του – τη σύζυγο Λίντα και τα παιδιά τους, Νικ και Μπρουκ.

Παρά τις δεκάδες χειρουργικές επεμβάσεις που είχε υποστεί λόγω καριέρας, ο Χόγκαν παρέμενε ενεργός. Τον Μάιο μίλησε στο TMZ για τη νέα του πρωτοβουλία, την ερασιτεχνική διοργάνωση πάλης Real American Freestyle, της οποίας η πρεμιέρα είχε οριστεί για τις 30 Αυγούστου στο Fox Nation.

Το καλοκαίρι του 2024, ο Χόγκαν είχε κλέψει την παράσταση στο Ρεπουμπλικανικό Συνέδριο με την εντυπωσιακή του εμφάνιση, επαναφέροντας το σλόγκαν “Trump-o-Mania”. Ο Χαλκ Χόγκαν είχε δηλώσει κάποτε πως δεν του είχε μείνει «κανένα αυθεντικό μέλος στο σώμα» από τα χρόνια σκληρής πάλης.