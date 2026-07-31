Πέθανε ο ποδοσφαιριστής Φράνκο Μπαρέζι

Η Μίλαν ανακοίνωσε ότι ο ποδοσφαιριστής Φράνκο Μπαρέζι άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 66 ετών.

Σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα, ο Μπαρέζι έδινε μάχη με τον καρκίνο, ενώ το 2025 υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση όγκου στον πνεύμονα.

Η ανακοίνωση της Μίλαν για τον ποδοσφαιριστή Φράνκο Μπαρέζι

«Η ανακοίνωση του θανάτου ενός ανθρώπου που ενσάρκωνε την καρδιά και την ψυχή της Μίλαν είναι εξαιρετικά δύσκολη. Όμως, όλοι στον Σύλλογο και όλοι οι οπαδοί της Μίλαν πρέπει να τιμήσουμε τη μνήμη του Φράνκο Μπαρέζι.

Πρέπει να είμαστε δυνατοί και να συγκεντρώσουμε κάθε ίχνος ενέργειας, ακόμα και σε αυτή την πιο θλιβερή στιγμή. Χάσαμε τον Φράνκο μόλις λίγους μήνες μετά την τελευταία δημόσια εμφάνισή του σε ένα κατάμεστο Σαν Σίρο, κατά την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Μιλάνου, μια εκδήλωση παγκόσμιας εμβέλειας που ο ίδιος συνέβαλε να γίνει αξέχαστη.

Στη μνήμη του Φράνκο, στεκόμαστε ενωμένοι, γνωρίζοντας ότι θα μας καθοδηγεί και θα μας ωθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού μας ως «Ροσονέρι».

Για πάντα.

Γιατί ο Μπαρέζι είναι για πάντα».