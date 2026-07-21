Πέθανε ο ολυμπιονίκης Olaf Tufte - Είχε κερδίσει το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας

Ο ολυμπιονίκης της κωπηλασίας, Olaf Tufte, πέθανε σε ηλικία 50 ετών, ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη (21/7) η οικογένειά του.

Ο Νορβηγός αθλητής κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντας το 1996 έως του Τόκιο το 2021. Κατέκτησε το χρυσό στο μονό σκιφ στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 και επανέλαβε την επιτυχία του τέσσερα χρόνια αργότερα, στο Πεκίνο.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο συμμετείχε στο τετραπλό σκιφ σε ηλικία 45 ετών, καταλαμβάνοντας την ένατη θέση. Στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα είχε κερδίσει δύο χρυσά, ένα ασημένιο και τρία χάλκινα μετάλλια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που επικαλούνται νορβηγικά μέσα ενημέρωσης, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη φάρμα της οικογένειάς του τη Δευτέρα.

«Το ιατρικό προσωπικό έφτασε γρήγορα στο σημείο και ξεκίνησαν άμεσα οι προσπάθειες παροχής πρώτων βοηθειών για τη διάσωσή του, πριν ο Tufte μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο για περαιτέρω θεραπεία», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Δεν υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού και δεν υπάρχουν υποψίες ότι επρόκειτο για εργατικό ατύχημα».

Με πληροφορίες από Reuters