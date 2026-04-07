Πέθανε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου σε ηλικία 80 ετών

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου (Mircea Lucescu), ένας από τους σημαντικότερους προπονητές στην ιστορία του ρουμανικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, πέθανε την Τρίτη 7 Απριλίου 2026 σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από σοβαρά καρδιακά προβλήματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Βουκουρεστίου, ο θάνατός του διαπιστώθηκε γύρω στις 20:30 το βράδυ. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για έναν από τους πιο εμβληματικούς προπονητές και ποδοσφαιριστές της Ρουμανίας, που σημάδεψε ολόκληρες γενιές και οδήγησε την εθνική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 1984.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου είχε εισαχθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο περίπου μία εβδομάδα νωρίτερα. Στις 3 Απριλίου υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, ενώ η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε τις επόμενες ημέρες, με σοβαρές αρρυθμίες που δεν ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία. Μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου κατέληξε.

Μιρτσέα Λουτσέσκου: Η πορεία του στο ποδόσφαιρο

Γεννημένος στις 29 Ιουλίου 1945 στο Βουκουρέστι, ο Λουτσέσκου ξεκίνησε την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής στη Ντιναμό Βουκουρεστίου, όπου αγωνίστηκε για χρόνια, καταγράφοντας 361 συμμετοχές και 78 γκολ στην πρώτη κατηγορία. Αγωνίστηκε επίσης 70 φορές με την εθνική Ρουμανίας.

Αργότερα φόρεσε τη φανέλα της Corvinul Hunedoara, όπου έκανε και τα πρώτα του βήματα ως προπονητής. Το 1981 ανέλαβε την εθνική Ρουμανίας, οδηγώντας τη στα τελικά του Euro 1984, μια ιστορική επιτυχία για τη χώρα.

Η προπονητική του πορεία τον οδήγησε σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους. Στην Ιταλία εργάστηκε σε ομάδες όπως η Ίντερ, ενώ στη Ρουμανία κατέκτησε τίτλους με τη Ραπίντ Βουκουρεστίου.

Το 2000 ανέλαβε τη Γαλατασαράιι, με την οποία κατέκτησε το Σούπερ Καπ Ευρώπης απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στη συνέχεια, με τη Μπεσίκτας κατέκτησε το πρωτάθλημα Τουρκίας, ενώ η πιο επιτυχημένη περίοδος της καριέρας του ήρθε στην Σαχτάρ Ντόνετσκ, την οποία μετέτρεψε σε κυρίαρχη δύναμη, οδηγώντας την στην κατάκτηση του Κυπέλλου UEFA το 2009.

Αργότερα εργάστηκε στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, στην εθνική Τουρκίας και στη Ντιναμό Κιέβου, ενώ το 2024 επέστρεψε στον πάγκο της εθνικής Ρουμανίας.

Μιρτσέα Λουτσέσκου: Μια πορεία έξι δεκαετιών

Ο Λουτσέσκου θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς τεχνικούς της γενιάς του, με περισσότερους από 60 τίτλους και διακρίσεις. Κατείχε επίσης το ρεκόρ συμμετοχών ως προπονητής της εθνικής Ρουμανίας.

Μιλούσε έξι γλώσσες, ενώ ο γιος του, Ραζβάν Λουτσέσκου, είναι επίσης προπονητής, σήμερα στον ΠΑΟΚ.

Η καριέρα του, που διήρκεσε περισσότερες από έξι δεκαετίες, ολοκληρώθηκε ουσιαστικά πρόσφατα, όταν η ομοσπονδία της Ρουμανίας ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας τους λόγω προβλημάτων υγείας.

Με πληροφορίες από Adevarul Romania