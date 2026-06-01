Πέθανε ο πρώην ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου σε ηλικία 34 ετών

Πέθανε ο πρώην ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, μετά από σοβαρό τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη.

Ο Μάριος Οικονόμου νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, μετά το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη, στη λεωφόρο Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι.

Στις 23 Μαΐου, το δίκυκλο που οδηγούσε, συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, οδηγός Ι.Χ. προσπάθησε να κάνει αναστροφή και ο 34χρονος πρώην ποδοσφαιριστής δεν μπόρεσε να το αποφύγει με αποτέλεσμα να πέσει με μεγάλη ταχύτητα στο μπροστινό τμήμα του οχήματος.

Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου: Η ανακοίνωση του ΠΑΣ Γιάννινα

Την είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου επιβεβαίωσε και ο ΠΑΣ Γιάννινα, γράφοντας στην επίσημη ιστοσελίδα του:

«Σήμερα η οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα πενθεί. Ο Μάριος Οικονόμου , ένα παιδί που κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό όλων μας, έφυγε πρόωρα από κοντά μας.

Περάσαμε μαζί στιγμές χαράς, προσπάθειας αγώνα. Πάντα με χαμόγελο, πάντα με καλοσύνη.

Στους δικούς του ανθρώπους, στον Πρόεδρό μας και πατέρα του Γιώργο Οικονόμου και την οικογένειά του, εκφράζουμε τη βαθύτερη συμπαράστασή μας και τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή σε όλους μας.

Μάριε, θα σε θυμόμαστε με αγάπη. Αιωνία σου η μνήμη».

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews