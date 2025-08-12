Πέθανε ο Ιταλός αθλητής Ματία Ντεμπερτόλις αφού κατέρρευσε στα World Games στην Κίνα

Θλίψη στην παγκόσμια κοινότητα του προσανατολισμού προκάλεσε ο θάνατος του 29χρονου Ιταλού Ματία Ντεμπερτόλις, ο οποίος κατέρρευσε την περασμένη Παρασκευή κατά τη διάρκεια του τελικού μεσαίας απόστασης στους World Games, στην Τσενγκντού της Κίνας.

Παρά τη μεταφορά του σε ένα από τα κορυφαία ιατρικά κέντρα της χώρας και την άμεση φροντίδα που έλαβε, κατέληξε τέσσερις ημέρες αργότερα.

Η διοργάνωση διεξαγόταν υπό θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών Κελσίου. Ο Ντεμπερτόλις ήταν ανάμεσα στους 12 αθλητές που δεν τερμάτισαν, ενώ η αιτία θανάτου του δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.

Μέλος της εθνικής ομάδας της Ιταλίας, είχε κατακτήσει την πέμπτη θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022. Παράλληλα, ήταν πολιτικός μηχανικός και υποψήφιος διδάκτορας σε πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, όπου και διέμενε.

Τα World Games, που διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια, περιλαμβάνουν αθλήματα εκτός Ολυμπιακού προγράμματος. Στον προσανατολισμό, οι αθλητές κινούνται σε υπαίθριο περιβάλλον και καλούνται να εντοπίσουν σημεία ελέγχου που δεν είναι προκαθορισμένα, χρησιμοποιώντας μόνο χάρτη και την ικανότητά τους στην πλοήγηση.

Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Προσανατολισμού, Τομ Χόλογουελ, έκανε λόγο για «απερίγραπτη θλίψη» και οι διοργανωτές διαβεβαίωσαν ότι θα σταθούν στο πλευρό της οικογένειας του αθλητή και της κοινότητας του αθλήματος.

Με πληροφορίες από BBC