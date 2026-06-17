Πέθανε ο Ερίκ Ρουά, προπονητής της γαλλικής Μπρεστ

Ο προπονητής της γαλλικής Μπρεστ, Ερίκ Ρουά, πέθανε σε ηλικία 58 ετών από επιπλοκές που του προκάλεσε ο καρκίνος στο πάγκρεας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του την Τετάρτη.

Ο Γάλλος τεχνικός είχε διαγνωστεί με την ασθένεια το 2023, ωστόσο συνέχισε να εργάζεται κανονικά στους πάγκους του γαλλικού ποδοσφαίρου. Την περασμένη σεζόν, ο Ερίκ Ρουά οδήγησε τη Μπρεστ στη 12η θέση της Ligue 1, ενώ είχε ήδη γράψει ιστορία με τον σύλλογο οδηγώντας τον στην πρώτη συμμετοχή του στο Champions League.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του στο Instagram, η οικογένειά του ανέφερε ότι «για τριάμισι χρόνια ο πατέρας μας πάλεψε με τον καρκίνο στο πάγκρεας» και υπογράμμισε ότι συνέχισε να ζει και να εργάζεται με αξιοσημείωτη δύναμη παρά την ασθένεια.

Ερίκ Ρουά: Ποιος ήταν ο προπονητής της Μπρεστ

«Το γεγονός ότι αντιμετώπιζε όσα αντιμετώπιζε ενώ παράλληλα καθοδηγούσε έναν ποδοσφαιρικό σύλλογο λέει πολλά για τον άνθρωπο που ήταν. Θα παραμείνει για την οικογένεια, τους φίλους και όλους όσοι τον αγάπησαν πηγή έμπνευσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Ερίκ Ρουά γεννήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 1967 στη Νίκαια και αγωνίστηκε ως μέσος. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στη Νις το 1986 και ολοκλήρωσε εκεί την ποδοσφαιρική του διαδρομή το 2002, ύστερα από 16 χρόνια στα γήπεδα.

Στη διάρκεια της καριέρας του φόρεσε επίσης τις φανέλες της Τουλόν, της Λυών, της Μαρσέιγ, της Σερβέτ στην Ελβετία και της Σάντερλαντ στην Αγγλία. Συνολικά κατέγραψε περισσότερες από 500 συμμετοχές σε συλλογικό επίπεδο και υπήρξε μία από τις γνώριμες μορφές του γαλλικού ποδοσφαίρου τη δεκαετία του 1990.

Μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση ακολούθησε διοικητική και προπονητική πορεία. Ο Ερίκ Ρουά υπήρξε αθλητικός διευθυντής της Νις, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε και την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Αργότερα εργάστηκε ως αθλητικός διευθυντής στη Λανς και στην αγγλική Γουότφορντ.

Τον Ιανουάριο του 2023 ανέλαβε τη Μπρεστ με αποστολή να παραμείνει στην πρώτη επαγγελματική κατηγορία. Μέσα σε λίγους μήνες πέτυχε κάτι που θεωρήθηκε ποδοσφαιρικό θαύμα, οδηγώντας τον σύλλογο στην τρίτη θέση του γαλλικού πρωταθλήματος και στην πρώτη συμμετοχή της ιστορίας του στο Champions League.

⚫ Il est difficile de trouver les mots pour exprimer toute la tristesse que nous ressentons après la disparition de notre coach Éric Roy.

Le Président, la direction et l’ensemble du Stade Brestois 29 partagent la douleur de sa famille, de son épouse, de ses 2 enfants, ainsi que… pic.twitter.com/huowypFr4q — Stade Brestois 29 (@SB29) June 17, 2026

Ερίκ Ρουά: Συλλυπητήρια από το γαλλικό ποδόσφαιρο

«Η εμπειρία του στη Μπρεστ ήταν μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του. Του έδωσε ενέργεια και έναν λόγο να συνεχίσει, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές», ανέφερε η οικογένειά του.

Ο πρόεδρος της Γαλλικής Επαγγελματικής Ποδοσφαιρικής Λίγκας, Βενσάν Λαμπρύν, δήλωσε ότι «το γαλλικό ποδόσφαιρο έχασε έναν από τους πιο αγαπητούς, αυθεντικούς και σεβαστούς ανθρώπους του».

Τα τελευταία χρόνια ο Ρουά ήταν επίσης ιδιαίτερα γνωστός στο γαλλικό κοινό μέσα από τη δουλειά του ως τηλεοπτικός σχολιαστής και αναλυτής ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από AFP News Agency