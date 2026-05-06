Πέθανε ο δημοσιογράφος Σταύρος Τσώχος.

Ο δημοσιογράφος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών.

Ο Σταύρος Τσώχος ήταν Έλληνας ποδοσφαιριστής και δημοσιογράφος στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας.

Ποιος ήταν ο δημοσιογράφος Σταύρος Τσώχος

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του σταδιοδρομία το 1954 από την Υπεροχή Νεαπόλεως Αθηνών, όπου και υπέγραψε το πρώτο του δελτίο.

Το 1956, ο πιο διακεκριμένος επί δύο χρόνια παίκτης της ομάδας Σταύρος Τσώχος μαζί με τον συμπαίκτη του, Μίμη Στεφανάκο, πήγαν στον Ολυμπιακό Πειραιώς, στον οποίο και ανήκε μέχρι το 1961.

Ενδιάμεσα αγωνίστηκε ελάχιστα στην Προοδευτική τη σεζόν 1958-59 (2 συμμετοχές στο Πειραϊκό πρωτάθλημα) με υποσχετική από τον Ολυμπιακό και ακολούθως αγωνίστηκε στον Φωστήρα, με τη φανέλα του οποίου έκλεισε την ποδοσφαιρική του καριέρα στις αρχές τις δεκαετίας του '60, έχοντας αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής κατηγορίας.

Με την απόσυρσή του από το ποδόσφαιρο ως ποδοσφαιριστής ασχολήθηκε με την αθλητική δημοσιογραφία.

Εργάστηκε ως αθλητικός συντάκτης στην εφημερίδα «Ημέρα» και στη συνέχεια εργάστηκε στην «Ακρόπολη», στα «Νέα» (για 20 χρόνια), στο «Φως των Σπορ» και στα περιοδικά «Πρώτο» και «Πρωτάθλημα».

Στην τηλεόραση πρωτοεμφανίστηκε το 1968. Παρουσίαζε αθλητικές εκπομπές και μετέδιδε αγώνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέχρι και την ημέρα της συνταξιοδότησής του. Εργάστηκε κατά σειρά στα τηλεοπτικά κανάλια ΕΡΤ, ΜΕGΑ και ΑΝΤ1.

Επίσης έχει εργαστεί ως διευθυντής στο γραφείο τύπου της Π.Α.Ε. Ολυμπιακός.