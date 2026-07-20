Πέθανε ο Άγγλος πρώην ποδοσφαιριστής Κέβιν Κίγκαν σε ηλικία 75 ετών

Ο πρώην αρχηγός και προπονητής της Εθνικής Αγγλίας, Κέβιν Κίγκαν, πέθανε σε ηλικία 75 ετών, επτά εβδομάδες αφότου είχε αποκαλύψει ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο σταδίου 4, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του.

Ένας από τους πιο επιτυχημένους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, ο Κίγκαν αγωνίστηκε στις Σκάνθορπ Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ, Αμβούργο, Σαουθάμπτον και Νιούκαστλ, πραγματοποιώντας μια λαμπρή ποδοσφαιρική καριέρα.

Στη συνέχεια εργάστηκε ως προπονητής στις Νιούκαστλ, Φούλαμ, Εθνική Αγγλίας και Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Κίγκαν είχε αποκαλύψει τον Ιούνιο ότι έπασχε από καρκίνο σταδίου 4, το πιο προχωρημένο στάδιο της νόσου, που σημαίνει ότι ο καρκίνος είχε κάνει μεταστάσεις σε άλλα μέρη του σώματος.

Η οικογένειά του είχε γνωστοποιήσει ήδη από τον Ιανουάριο ότι έδινε μάχη με την ασθένεια, αφού υποβλήθηκε σε περαιτέρω εξετάσεις λόγω επίμονων συμπτωμάτων στην κοιλιακή χώρα.

Σε ανακοίνωση της οικογένειας αναφέρεται ότι ο Κίγκαν «ήταν περιτριγυρισμένος από τη σύζυγό του και τις κόρες του στις τελευταίες του στιγμές».

«Ο Κέβιν, δις νικητής της Χρυσής Μπάλας, ήταν ένας ιδιαίτερα αγαπητός σύζυγος, πατέρας και παππούς. Η οικογένεια θα ήθελε να ευχαριστήσει την εξαιρετική ιατρική ομάδα του για όλη τη στήριξή της. Πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο και ζητούν να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους.»

Η Νιούκαστλ απέτισε φόρο τιμής, χαρακτηρίζοντάς τον «μία από τις πιο εμβληματικές, επιδραστικές και αγαπητές προσωπικότητες στην ιστορία του συλλόγου».

Στην ανακοίνωσή της ανέφερε ακόμη:

«Ο Κέβιν ήταν κάτι περισσότερο από ένας θρυλικός ποδοσφαιριστής και προπονητής. Ήταν η καρδιά της Νιούκαστλ για γενιές φιλάθλων.

Η προσφορά του δεν μπορεί να μετρηθεί μόνο με συμμετοχές ή αποτελέσματα. Θα ζει στις αναμνήσεις που δημιούργησε με τον σύλλογο και την εθνική ομάδα, στα όνειρα που ενέπνευσε όπου κι αν βρέθηκε και στις γενιές φιλάθλων σε όλο τον κόσμο που αγάπησαν το ποδόσφαιρο χάρη σε εκείνον.»

Η Λίβερπουλ, στην οποία αγωνίστηκε από το 1971 έως το 1977, δήλωσε ότι «το ακατάβλητο πνεύμα και η τεράστια προσφορά του θα παραμείνουν για πάντα χαραγμένα στην ιστορία του συλλόγου και η κληρονομιά του θα ζει αιώνια».

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας και η Μάντσεστερ Σίτι εξέφρασαν επίσης τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια, με τη Σίτι να του αναγνωρίζει ότι έθεσε τα θεμέλια για την καθιέρωση του συλλόγου στην Premier League.

Η καριέρα του

Ως ποδοσφαιριστής, ο Κίγκαν κατέκτησε σπουδαίους τίτλους με τη Λίβερπουλ, μεταξύ των οποίων τρία πρωταθλήματα Αγγλίας, ένα Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης, δύο Κύπελλα UEFA και ένα Κύπελλο Αγγλίας μέσα σε έξι χρόνια.

Με το Αμβούργο κατέκτησε την Bundesliga, ενώ κέρδισε τη Χρυσή Μπάλα δύο συνεχόμενες χρονιές, το 1978 και το 1979. Παραμένει ένας από τους μόλις τέσσερις Άγγλους ποδοσφαιριστές που έχουν κατακτήσει το συγκεκριμένο βραβείο.

Με την εθνική Αγγλίας σημείωσε 21 γκολ σε 63 συμμετοχές μεταξύ 1972 και 1982 και αργότερα διετέλεσε ομοσπονδιακός προπονητής από τον Φεβρουάριο του 1999 έως τον Οκτώβριο του 2000.

Ο Κίγκαν θεωρείται μία από τις πιο καθοριστικές μορφές στην ιστορία της Νιούκαστλ, καθώς δημιούργησε την περίφημη ομάδα των «The Entertainers», που διεκδίκησε τον τίτλο της Premier League τη σεζόν 1995-96.

Το κύρος του στον σύλλογο ήταν τόσο μεγάλο ώστε ο σημερινός προπονητής, Έντι Χάου, επικοινώνησε μαζί του όταν ανέλαβε τη Νιούκαστλ το 2021, ζητώντας συμβουλές για τη φιλοσοφία και τη νοοτροπία που απαιτείται για να πετύχει κανείς στον σύλλογο.

Ο Κίγκαν οδήγησε τη Νιούκαστλ στην άνοδο στην Premier League τη σεζόν 1992-93 και στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος το 1995-96.

Ως προπονητής της εθνικής Αγγλίας την οδήγησε στο Euro 2000, πριν παραιτηθεί τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, μετά την ήττα από τη Γερμανία στο Γουέμπλεϊ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Από το 2001 έως το 2005 ήταν προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, ενώ το 2008 επέστρεψε στη Νιούκαστλ για μια δεύτερη, οκτάμηνη θητεία.