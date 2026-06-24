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Πέθανε η Σλοβάκα ολυμπιονίκης, Ντενίσα Μπαράνκοβα, έπειτα από παράσυρση αυτοκινήτου

Η 24χρονη αθλήτρια είχε συμμετάσει δύο φορές στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ πέρυσι κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Παγκόσμιους Αγώνες

The LiFO team
The LiFO team
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΝΤΕΝΙΣΑ ΜΠΑΡΑΝΚΟΒΑ Facebook Twitter
Φωτογραφία: Instagram
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Η Σλοβάκα ολυμπιονίκης στην τοξοβολία, Ντενίσα Μπαράνκοβα πέθανε μετά από παράσυρσή της από αυτοκίνητο στη χώρα της. Ήταν 24 ετών.

«Με βαθιά συγκίνηση και μεγάλη θλίψη λάβαμε την σοκαριστική είδηση ότι η Ντενίσα Χούρμπαν Μπαράνκοβα πέθανε τη νύχτα από Κυριακή προς Δευτέρα σε ηλικία 24 ετών, και έγινε θύμα τραγικών συνθηκών», ανέφερε σε ανακοίνωσή της στο Facebook η Σλοβακική Ομοσπονδία Τοξοβολίας (SLZ).

Η Μπαράνκοβα βρισκόταν κοντά σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στην περιοχή Πετρζάλκα της Μπρατισλάβα την Κυριακή 21 Ιουνίου, όταν ένας 42χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα.

«Στη συνέχεια βγήκε σε χλοώδη περιοχή, όπου συγκρούστηκε με δύο άτομα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της τοπικής Αστυνομίας, σύμφωνα με το STVR. Η Μπαράνκοβα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της. Ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίστηκε επίσης.

Η Μπαράνκοβα είχε συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020 και του Παρισιού το 2024, ενώ κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στους Παγκόσμιους Αγώνες το 2025.

Πέθανε η Σλοβάκα ολυμπιονίκης, Ντενίσα Μπαράνκοβα, έπειτα από παράσυρση αυτοκινήτου Facebook Twitter
Η Ντενίσα Μπαράνκοβα με το χρυσό μετάλλιο στους Παγκόσμιους Αγώνες του 2025/Φωτογραφία: Instagram

«Η Ντενίσα  ήταν ένα από τα πιο λαμπρά ταλέντα στην τοξοβολία», ανέφερε η Διεθνής Ένωση Παγκόσμιων Αγώνων (IWGA).

«Δις ολυμπιονίκης και περήφανη εκπρόσωπος της Σλοβακίας, ενσάρκωνε το πνεύμα των Παγκόσμιων Αγώνων - αριστεία, πάθος και αφοσίωση. Το χρυσό της μετάλλιο στο Τσενγκντού τον περασμένο Αύγουστο ήταν μια στιγμή απόλυτης λάμψης που όλη η οικογένεια των Παγκόσμιων Αγώνων γιόρτασε μαζί της και θα παραμείνει για πάντα μέρος της κληρονομιάς του TWG 2025», καταλήγει η ανακοίνωση.

Με πληροφορίες από People

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