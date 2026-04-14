Παρτίζαν: Τιμωρήθηκε με απαγόρευση μεταγραφών λόγω οφειλής στον Πάντερ

Η Παρτίζαν τιμωρήθηκε με απαγόρευση μεταγραφών από τη FIBA λόγω της οφειλής στον Κέβιν Πάντερ, ο οποίος αγωνίζεται σήμερα στην Μπαρτσελόνα.

Το BAT (Basketball Arbitral Tribunal - Διαιτητικό Δικαστήριο Καλαθοσφαίρισης) δικαίωσε τον Πάντερ στην υπόθεση της οικονομικής διαμάχης με τον σέρβικο σύλλογο, επιβάλλοντας στην ομάδα την απαγόρευση μεταγραφών.

Η ποινή στην Παρτίζαν σχετίζεται με οφειλές ύψους 200.000 δολαρίων προς τον Αμερικανό παίκτη από το 2024.

Οι καθαρές απολαβές του Πάντερ για τη σεζόν 2023-24 φέρεται να ανέρχονταν στα 2,35 εκατ. δολάρια. Το συμβόλαιο του παίκτη προέβλεπε συνεργασία και για την επόμενη χρονιά, ωστόσο ο Πάντερ αποχώρησε με προορισμό την Μπαρτσελόνα, με την Παρτίζαν να επικαλείται ζήτημα σχετικό με τον ετήσιο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων στη Σερβία για υψηλά εισοδήματα.

Αυτός ήταν ο λόγος που η σερβική ομάδα προχώρησε σε παρακράτηση πληρωμών ύψους 350.000 δολαρίων, καταβάλλοντας στη συνέχεια στον παίκτη τα μισά από αυτά. Ο Πάντερ κινήθηκε νομικά και δικαιώθηκε, με την Παρτίζαν να πρέπει πλέον να πληρώσει 200.000 δολάρια συν 20.000 επιπλέον για έξοδα της διαδικασίας.

Παρτίζαν: Η πρώτη αντίδραση

Η Παρτίζαν εξέδωσε δήλωση, σύμφωνα με την οποία, αναφέρει:

«Ο BC Partizan έχει πλήρη επίγνωση της υπόθεσης αυτής και τα πράγματα εξελίσσονται σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες. Η τρέχουσα απαγόρευση θα αρθεί πολύ σύντομα, καθώς αποτελούσε απαραίτητο βήμα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου σχεδίου αποπληρωμής της FIBA.

Ναι, πρόκειται για την υπόθεση των προσωπικών φόρων του Κέβιν Πάντερ, για την οποία δεν θα αναφερθούμε σε λεπτομέρειες. Ωστόσο, ασκήσαμε έφεση κατά της απόφασης αυτής στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Ελβετίας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο σύλλογός μας προσέφυγε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Ελβετίας, πιστεύουμε ότι αυτό εξηγεί επαρκώς τη θέση και την άποψή μας σχετικά με την απόφαση της BAT. Ωστόσο, η έφεσή μας δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης της BAT.

Εν τω μεταξύ, θα διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία του συλλόγου, συμπεριλαμβανομένης της άρσης της απαγόρευσης της FIBA».



Με πληροφορίες από Eurohoops