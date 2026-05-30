Παρί Σεν Ζερμέν - Άρσεναλ 4-3 στα πέναλτι: Κατέκτησαν το Champions League για δεύτερη φορά οι «Παριζιάνοι»

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε για δεύτερη φορά στην ιστορία της το Champions League, επικρατώντας της Άρσεναλ με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι, στον τελικό της Βουδαπέστης.

Η Παρί Σεν Ζερμέν, παρόλο που βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ με την Άρσεναλ, κατάφερε με γκολ του Ντεμπελέ στο δεύτερο ημίχρονο να ισοφαρίσει, με τον τελικό του Champions League να ολοκληρώνεται ισόπαλος.

Στην παράταση, καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να σκοράρει, οπότε ο τελικός του Champions League πήγε στη διαδικασία των πέναλτι. Οι «Παριζιάνοι» ήταν πιο ψύχραιμοι, με το τρόπαιο να καταλήγει στο Παρίσι.

Παρί Σεν Ζερμέν - Άρσεναλ: Πώς κύλησε ο τελικός του Champions League

Η Άρσεναλ μπήκε δυνατά στον τελικό και πήρε προβάδισμα μόλις στο 6ο λεπτό. Έπειτα από μια γρήγορη αντεπίθεση, ο Κάι Χάβερτς διένυσε αρκετά μέτρα με την μπάλα και νίκησε τον τερματοφύλακα της Παρί με εξαιρετικό τελείωμα από δύσκολη γωνία, δίνοντας το προβάδισμα στους Λονδρέζους.

Το γκολ άλλαξε τη μορφή του αγώνα. Η Παρί ανέλαβε πλήρως την πρωτοβουλία των κινήσεων και κυριάρχησε στην κατοχή της μπάλας, η οποία σε μεγάλα διαστήματα ξεπέρασε το 80%. Ωστόσο, η καλά οργανωμένη αμυντική λειτουργία της Άρσεναλ περιόρισε σημαντικά τους χώρους και τις ευκαιρίες των Παριζιάνων.

Παρά τον έλεγχο του παιχνιδιού, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε δυσκολευόταν να δημιουργήσει καθαρές φάσεις απέναντι στην πειθαρχημένη άμυνα των «Κανονιέρηδων». Η μεγαλύτερη στιγμή της στο πρώτο ημίχρονο ήρθε από κεφαλιά που πέρασε άουτ, ενώ η Άρσεναλ άγγιξε και δεύτερο γκολ όταν ο Χάβερτς βρέθηκε ξανά σε θέση βολής, με τον Μαρκίνιος να απομακρύνει σωτήρια.

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε ιδιαίτερα μετά την ανάπαυλα. Η Παρί συνέχισε να πιέζει και τελικά βρήκε την ισοφάριση στο δεύτερο μέρος. Ο Χβίτσα Κβαρατσχέλια κέρδισε πέναλτι έπειτα από ανατροπή μέσα στην περιοχή και ο Ουσμάν Ντεμπελέ ανέλαβε την εκτέλεση, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Με την ψυχολογία υπέρ της, η γαλλική ομάδα αναζήτησε και το γκολ της ανατροπής. Ο Κβαρατσχέλια πλησίασε πολύ στο να το πετύχει όταν η προσπάθειά του κατέληξε στο δοκάρι, ενώ λίγο αργότερα ο Βιτίνια δοκίμασε τα αντανακλαστικά του Νταβίντ Ράγια με ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή.

Η Άρσεναλ προσπάθησε να αντιδράσει με τις αλλαγές του Μικέλ Αρτέτα, ωστόσο η Παρί ήταν εκείνη που έδειχνε πιο απειλητική όσο το παιχνίδι πλησίαζε προς το τέλος.

Στην παράταση, οι δύο ομάδες εμφανίστηκαν πιο προσεκτικές. Η Παρί συνέχισε να έχει την κατοχή, αλλά δυσκολευόταν να μετατρέψει την υπεροχή της σε μεγάλες ευκαιρίες. Η πιο αμφιλεγόμενη στιγμή ήρθε στο 102ο λεπτό, όταν οι παίκτες της Άρσεναλ ζήτησαν πέναλτι σε μαρκάρισμα πάνω στον Νόνι Μαντουέκε, με τον διαιτητή να αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί.

Καθώς καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να βρει το νικητήριο γκολ, ο τίτλος οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί η Παρί αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη. Οι Παριζιάνοι ευστόχησαν στις τέσσερις από τις πέντε εκτελέσεις τους, ενώ η Άρσεναλ δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ίδιο ρυθμό. Μοιραίος αποδείχθηκε ο Γκαμπριέλ, με το χαμένο του πέναλτι να δίνει στην Παρί Σεν Ζερμέν τη νίκη με 4-3 και το τρόπαιο του Champions League.