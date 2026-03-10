Παρί - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη Γαλλία για τη 34η αγωνιστική της Euroleague και αντιμετωπίζει την Παρί, με απώτερο σκοπό τη νίκη και την εξασφάλιση του πλεονεκτήματος έδρας ενόψει play offs.

Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται απόψε απέναντι στην Παρί, στην Adidas Arena, με το τζάμπολ της αναμέτρησης να είναι προγραμματισμένο για τις 21:45 και να μεταδίδεται «ζωντανά» από το Novasports Prime.

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από νίκη έναντι του Παναθηναϊκού για την προηγούμενη αγωνιστική της Euroleague και βρίσκεται στην τρίτη θέση με 19 νίκες και 10 ήττες. Την ίδια ώρα, η Παρί είναι 16η έχοντας 11 νίκες και 18 ήττες.

Παρί - Ολυμπιακός: Με Βεζένκοφ και Μόρις, χωρίς Ουόκαπ και Λαρεντζάκη στο Παρίσι

Υπενθυμίζεται πως ο Ολυμπιακός αναχώρησε χθες για τη Γαλλία, για να αντιμετωπίσει την Παρί για την 34η αγωνιστική της Euroleague και τη Μονακό την Πέμπτη (12/3, 20:00) για την 31η αγωνιστική.

Στην αποστολή για τα δύο παιχνίδια συμπεριλήφθηκε ο σούπερ σταρ των «ερυθρόλευκων» Σάσα Βεζένκοφ, αλλά εκτός απροόπτου δεν θα πάρει χρόνο συμμετοχής απέναντι στην Παρί, ώστε να είναι έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα του Πειραιά απέναντι στη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Ο Βεζένκοφ, είχε αντιμετωπίσει προβλήματα στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό, όταν παρουσίασε σπασμό στη μέση με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να ολοκληρώσει το παιχνίδι, ενώ δεν αγωνίστηκε απέναντι στη Ζάλγκιρις στο Κάουνας και με τον Παναθηναϊκό στη Euroleague.

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε και ο Μόντε Μόρις, ενώ στην Αθήνα παρέμειναν οι τραυματίες Τόμας Ουόκαπ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Ο Μόντε Μόρις, αν πάρει χρόνο συμμετοχής απέναντι στην Παρί, θα είναι η πρώτη φορά από τις 9 Ιανουαρίου, όταν τραυματίστηκε σοβαρά (ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου στον αριστερό αστράγαλο) στον αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου (95-80), στο ΣΕΦ για την 21η αγωνιστική.

Η μοναδική φορά έκτοτε που ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε δηλώσει τον Μόντε Μόρις στη δωδεκάδα στη Euroleague ήταν στο ματς του Κάουνας (29η αγωνιστική), αλλά δεν πήρ χρόνο συμμετοχής.

O Τόμας Ουόκαπ που αντιμετωπίζει μυικό σπασμό στη μέση, θα συνεχίσει αποθεραπεία, ώστε να είναι πανέτοιμος απέναντι στον εξ αναβολής αγώνα της 14ης αγωνιστικής με τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ στις 17 Μαρτίου.

Εκτός αποστολής έμεινε και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, καθώς υποφέρει από τενοντοπάθεια οπίσθιου κνημιαιου αριστερό πόδι.