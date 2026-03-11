Παρί - Ολυμπιακός 87-104: Οι ερυθρόλευκοι «θάμπωσαν» το Παρίσι

Δεύτερη διαδοχική νίκη χωρίς τους Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Ουόκαπ και 20ή στο σύνολο (20-10 με αγώνα λιγότερο), μετά από αυτήν επί του Παναθηναϊκού, πέτυχε στη Euroleague ο Ολυμπιακός. Αυτή τη φορά, όχι μέσα στο ΣΕΦ, αλλά στο Παρίσι και την Adidas Arena, με 104-87, επί της Παρί, στον αγώνα με τον οποίο «άνοιξε η αυλαία» της 34ης αγωνιστικής.

Ο Ντόρσεϊ (24π. με 4/6 τρίποντα), ο Πίτερς (18π. με 4/7 τρίποντα), ο Φουρνιέ (17π. με 3/5 τρίποντα) και... τ’ άλλα παιδιά έβαλαν τέλος στο νικηφόρο σερί 3-0 των Παριζιάνων, που είχαν νικήσει κατά σειρά εκτός έδρας τις Μπαρτσελόνα, Παναθηναϊκό και Μπασκόνια. Από 10 πόντους και 4 ριμπάουντ είχαν οι Χολ και Τζόσεφ, ενώ 9 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 1 ασίστ ήταν η συγκομιδή του Νίκολα Μιλουτίνοφ σε 18:06 στο παρκέ. Ο Μόντε Μόρις ήταν στη δωδεκάδα, αλλά δεν πήρε χρόνο συμμετοχής.

«Κλειδί» της άνετης επικράτησης των «ερυθρόλευκων» πέρα από την ευστοχία πίσω από τα 6.75 (με 8 εύστοχα στην 1η περίοδο, 13 στη 2η και 16 στην 3η και 17/30 στο τέλος της 4ης) ήταν τα 41 ριμπάουντ έναντι των 27 των γηπεδούχων. Και δη τα αμυντικά με 30 έναντι 19 της γαλλικής ομάδας.

Από την Παρί που υποχώρησε στο 11-19 επίσης με αγώνα λιγότερο διψήφιοι ήταν οι Ρόμπινσον (18π.), Ρόντεν (14π.), Ιφί (15π.), Χόουμζ (11π.).

Ο Τάισον Ουόρντ, στην πρώτη επιστροφή του ως αντίπαλος της πρώην ομάδας του, παρέλαβε το δακτυλίδι του περσινού πρωταθλήματος με την Παρί, με τον Αμερικανό να συγκινείται κατά την αποθέωσή του από τον κόσμο των Παριζιάνων.

Επόμενος αντίπαλος του Ολυμπιακού η Μονακό την ερχόμενη Πέμπτη (12/3) για την 31η αγωνιστική. Οι Μονεγάσκοι δεν θα έχουν όρθιο στον πάγκο τους τον Βασίλη Σπανούλη.

Παρί - Ολυμπιακός: Γιόρτασε τα γενέθλιά του με «πάρτι» στο Παρίσι

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τους Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Πίτερς και Μιλουτίνοφ, ενώ η Παρί με Ρόμπινσον, Ερέρα, Ρόντεν, Καβαλιέρ και Ντοκοσί. Έξω από τα 6.75 πέτυχε τους πρώτους 12 πόντους του (8-12) ο Ολυμπιακός, με δύο τρίποντα του Ντόρσεϊ και δύο του Πίτερς. Η ευστοχία των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα έξω από τη γραμμή του τριπόντου συνεχίστηκε... για να τελειώσουν το 1ο δεκάλεπτο με 8/10 τρίποντα κι ενώ η Παρί είχε 2/8, όταν ο ηλεκτρονικός πίνακας έγραψε 22-33. Μάλιστα ο Πίτερς είχε 4/4 τρίποντα και 12 πόντους, ενώ 11 πόντους με 3/4 τρίποντα μετρούσε ο Ντόρσεϊ. Σε συνδυασμό με τις 9 ασίστ, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν πληγώσει με το ίδιο... νόμισμα την άκρως επιθετική Παρί, δηλαδή με ταχύτητα και ευστοχία. Η γαλλική ομάδα, που βρέθηκε και στο -13 (20-33) είχε 8/8 βολές και τον Ντάλτον Χομζ στους 8 πόντους.

Η Παρί μάζεψε τη διαφορά στις αρχές της 2ης περιόδου, αξιοποιώντας την αστοχία των Πίτερς, Φουρνιέ και Τζόσεφ κατά σειρά, για το 30-35 με δίποντο του Ρόντεν και 6 σερί πόντους του Ρόμπινσον. Ο Μπαρτζώκας πέρασε τον ΜακΚίσικ στη θέση του Πίτερς, αλλά η Παρί δεν άργησε να πλησιάσει και στο -4 (33-37), με επιμέρους σκορ 11-4. Φουρνιέ και Ουόρντ πέτυχαν δύο ακόμη τρίποντα, ενώ έμμεσο τρίποντο (γκολ φάουλ) σημείωσε και ο Χολ, για το 36-46. Η Παρί είδε τον Ρόμπινσον να μετρά 13 πόντους στο τέλος του α΄ μέρους, αλλά ο πρώτος σκόρερ της Euroleague αυτή τη σεζόν είχε μόνο 8. Κάθε φορά που πλησίαζε η γαλλική ομάδα (τρίποντα οι Γκόμες και Στίβενς), θ’ απαντούσε με τρίποντο (από ΜακΚίσικ και Νιλικίνα) ο Ολυμπιακός, ενώ με τρίποντο έκανε και το 51-59 ο Κόρεϊ Τζόσεφ. Ο Ντόρσεϊ με 4/4 βολές το τελευταίο λεπτό του α΄ μέρους διαμόρφωσε το 55-63 (σκορ α΄ μέρους) μετρώντας 15 πόντους (12 Πίτερς, 10 Φουρνιέ). Ο Ολυμπιακός είχε 13/19 τρίποντα, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ όλων των εποχών της Euroleague σε εύστοχα τρίποντα στο α΄ μέρος ενός ματς. Με 8/20 τρίποντα τέλειωσε το πρώτο 20άλεπτο η Παρί.

Ο Ολυμπιακός προσπέρασε ξανά με +13 (55-68) χάρη στο τρίποντο του Νιλικίνα στις αρχές του 3ου δεκαλέπτου. To επιθετικό κρεσέντο των παικτών του Μπαρτζώκα συνεχίστηκε, για να προσπεράσει και με +18 η ομάδα του Πειραιά (69-87). Ο Τζόσεφ είχε ευστοχήσει στο 16ο τρίποντο των «ερυθρόλευκω» λίγο νωρίτερα. Δεν ήταν μόνο οι 20 πόντοι του Ντόρσεϊ και οι 18 του Πίτερς που κάθισε στον πάγκο με 3ο φάουλ 1:56΄΄ πριν ολοκληρωθεί η 3η περίοδος. Ήταν και η κυριαρχία του Νίκολα Μιλουτίνοφ (9π., 5ρ., 3κλ., 1 ασ.) στη ρακέτα απέναντι στον κοντύτερο Καβαλιέρ. Μπορεί η Παρί να είχε 4 παίκτες διψήφιους (Ρόμπινσον, Χόμζ, Ρόντεν και Ιφί), αλλά το 71-87 στο 30ό λεπτό έβρισκε τον Ολυμπιακό μόλις 3 πόντους μακριά από τον μέσο όρο σε παραγωγικότητα στη διοργάνωση μέχρι στιγμής φέτος (90) κι απέμενε ακόμη ένα δεκάλεπτο!

O Μπαρτζώκας ξεκίνησε τον Ταϊρίκ Τζόουνς στο «5» στην αρχή της 4ης περιόδου, με τον Αμερικανό σέντερ να δίνει γρήγορα τη θέση του στον Ντόντα Χολ, αφού ήταν πασιφανές πως δεν του πήγαινε αυτό το ματς. Τα δύο τρίποντα των Ρόντεν και Ρόμπινσον έφεραν την Παρί στο -10 (77-87), ο Ντόρσεϊ με 4 σερί πόντους «έγραψε» το 77-91, ενώ ο Ιφί ευστόχησε σε τρίποντο για το 80-91. Ο Φουρνιέ ευστόχησε στο 17ο τρίποντο του Ολυμπιακού για το 80-96, 3:14΄΄ πριν τη λήξη, ενώ ένα ακόμη καλάθι του Γάλλου και ένα του Χολ... άγγιξαν την κατοστάρα (84-100).

Τα δεκάλεπτα: 22-33, 55-63, 71-87, 87-104

Διαιτητές: Ράντοβιτς (Κροατία), Ζαμοΐσκι (Πολωνία), Ομπρκνέζεβιτς (Σερβία)

ΠΑΡΙ (Φραντσέσκο Ταμπελίνι): Ιφί 15 (2), Καβαλιέρ 4, Ρόμπινσον 18 (2), Ερέρα 6 (1), Ρόντεν 14 (4), Στίβενς 6 (1), Ντοκοσί 4, Φαγιέ 2, Μόργκαν 3 (1), Ουατάρα 2, Χόμζ 11 (3), Ουίλις 2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 6 (2), Ουόρντ 5 (1), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 24 (4), Πίτερς 18 (4), Μιλουτίνοφ 9, Τζόσεφ 10 (2), Χολ 10, ΜακΚίσικ 3 (1), Τζόουνς 2, Φουρνιέ 17 (3)

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ