Παραιτήθηκε ανώτερος σύμβουλος του Ινφαντίνο μετά τις αντιδράσεις για το νέο σχέδιο για τη FIFA

Ο Κάρλος Κορντέιρο, ανώτερος σύμβουλος του προέδρου της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, παραιτήθηκε με άμεση ισχύ την Παρασκευή, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις προτάσεις πώλησης μεριδίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο «κακή συμφωνία για το ποδόσφαιρο».

Ο Κορντέιρο, πρώην τραπεζίτης και πρώην αντιπρόεδρος της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ο οποίος είχε επιλεγεί ειδικά για να συμβάλει στην ανάπτυξη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου για λογαριασμό της FIFA, ανακοίνωσε την άμεση παραίτησή του, δηλώνοντας ότι δεν μπορούσε «να παραμείνει αμέτοχος ενώ η FIFA εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης μεριδίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου».

Η FIFA είχε προτείνει τη δημιουργία μιας θυγατρικής αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, της FIFA Forward Enterprise (FFE), για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και των λοιπών εκδηλώσεών της, με μερίδιο έως και 20% να προσφέρεται σε εξωτερικούς επενδυτές.

Κριτική του Κορντέιρο προς τον Ινφαντίνο

«Θα ήθελα να είμαι σαφής: δεν είχα καμία συμμετοχή σε αυτή την πρόταση και αντιτίθεμαι κατηγορηματικά», δήλωσε ο Κορντέιρο σε ανακοίνωσή του.

«Είναι μια κακή συμφωνία για τις Ομοσπονδίες-μέλη της FIFA, μια κακή συμφωνία για το ποδόσφαιρο και μια κακή συμφωνία για το μακροπρόθεσμο μέλλον του αθλήματος».

Στη δήλωσή του, ο Κορντέιρο αμφισβήτησε το λόγο για τον οποίο η FIFA θα εξέταζε το ενδεχόμενο να συγκεντρώσει 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω της πώλησης μέρους του «πολύτιμου περιουσιακού της στοιχείου», ενώ ο οργανισμός διαθέτει αποθεματικά δισεκατομμυρίων δολαρίων και δεν έχει χρέη.

Η παραίτησή του έρχεται σε μια στιγμή που οι 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA δέχονται πιέσεις να αποφασίσουν σχετικά με την αμφιλεγόμενη πρόταση έως τις 19 Σεπτεμβρίου, με τον Κορντέιρο να δηλώνει ότι «κινδυνεύουν να μείνουν πίσω» αν δεν την αποδεχθούν.

«Ο ίδιος ο πρόεδρος της FIFA έχει επισημάνει τα έσοδα ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα δημιουργηθούν μεταξύ 2022 και 2026», πρόσθεσε ο Κορντέιρο, αναφέροντας ότι η FIFA διαθέτει ήδη την οικονομική δυνατότητα να παράσχει πρόσθετη στήριξη στις ομοσπονδίες-μέλη από τους υπάρχοντες πόρους της.

Ως ανώτερος σύμβουλος του προέδρου της FIFA, η αποστολή του Κορντέιρο ήταν να «συμβουλεύει τη FIFA σχετικά με νέες στρατηγικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του αθλήματος σε όλα τα επίπεδα».

Ανακοινώνοντας τον διορισμό το 2021, ο Ινφαντίνο είχε δηλώσει: «Ο Κάρλος είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να μας συμβουλεύει καθώς εκσυγχρονίζουμε το ρυθμιστικό μας πλαίσιο και προωθούμε το άθλημα με τρόπους που προάγουν το ποδόσφαιρο για άνδρες, γυναίκες και νέους σε όλο τον κόσμο».

Με πληροφορίες από Reuters