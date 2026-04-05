ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 0-0: Ισόπαλο το πρώτο ντέρμπι των play offs της Super League

Ισόπαλοι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στην πρώτη αγωνιστική των play offs της Super League, όπου μετά από αγωνιστικές θα αναδειχθεί ο επόμενος πρωταθλητής Ελλάδας.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε σε χαμηλό τέμπο, με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται στη δημιουργία, με τον ΠΑΟΚ παρά ταύτα να κάνει μία ευκαιρία με τον Μπάμπα, ο οποίος έστειλε άουτ την μπάλα μετά από κεφαλιά.

Ο Παναθηναϊκός, από την άλλη πλευρά, έμεινε κυρίως σε παθητικό ρόλο, περιμένοντας στο μισό γήπεδο, ενώ ο ΠΑΟΚ είχε την κατοχή χωρίς να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για γκολ.

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Τι έγινε στο δεύτερο ημίχρονο

Στο δεύτερο μέρος, ο ρυθμός ανέβηκε, χωρίς όμως να αλλάξει το αποτέλεσμα. Στο 47’, ο ΠΑΟΚ έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα, όταν ο Κωνσταντέλιας δημιούργησε, αλλά το τελείωμα του Γερεμέγεφ σταμάτησε στον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, Λαφόν.

Στο 64’, ο Παναθηναϊκός «απάντησε», με τον Ζαρουρί να βγαίνει τετ α τετ, αλλά να αστοχεί με διαγώνιο σουτ. Οι δύο αυτές φάσεις ήταν και οι πιο καθοριστικές σε ένα κατά τα άλλα «σφιχτό» παιχνίδι.

Στα τελευταία λεπτά, καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να βρει το γκολ που θα έδινε τη νίκη.

Ο ΠΑΟΚ πίεσε περισσότερο, αλλά χωρίς καθαρό μυαλό στην τελική προσπάθεια, ενώ ο Παναθηναϊκός κράτησε τη συνοχή του χωρίς να απειλήσει ουσιαστικά.

Ως προς τη βαθμολογία των play offs της Super League, διαμορφώνεται ως εξής: