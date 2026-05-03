ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται εντός έδρας τον Ολυμπιακό στο περιθώριο της τρίτης αγωνιστικής των play offs της Super League, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν τη νίκη για να πλησιάσουν την πρωτοπόρο ΑΕΚ.

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, θα διεξαχθεί σήμερα (03/05/26) στις 19:00 στην έδρα των Θεσσαλονικέων και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Όσον αφορά την προηγούμενη αγωνιστική των play offs, ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε εκτός έδρας από την ΑΕΚ (3-0), την ώρα που ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας του Παναθηναϊκού με 0-2, στο «ντέρμπι των αιωνίων».

ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός θα αναμετρηθούν με στόχο να πάρουν τη νίκη για να συνεχίσουν να ελπίζουν για την κατάκτηση του τίτλου με τις ελπίδες του «δικεφάλου του Βορρά» να είναι πολύ λιγότερες, καθώς είναι στο -8 από την κορυφή. Οι Πειραιώτες είναι στο -5 και αναζητούν το τρίποντο.

