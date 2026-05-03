ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1: Νίκη και παραμένει στην κούρσα του τίτλου

Ο ΠΑΟΚ, μετά την απώλεια του Κυπέλλου, επικράτησε με 3-1 του Ολυμπιακού στην Τούμπα, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες του για τον τίτλο στη Super League.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης για τον ΠΑΟΚ ήταν ο επιθετικός του, Αλεξάντερ Γιερεμέγιεφ, που πέτυχε δύο γκολ και οδήγησε τον «Δικέφαλο του Βορρά» στη νίκη, ενώ σκόρερ χρίστηκε και ο Ζίβκοβιτς.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει, ωστόσο δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό των γηπεδούχων, οι οποίοι είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.

Με το αποτέλεσμα αυτό, ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και παραμένει στο κυνήγι της κορυφής, σε μια από τις πιο αμφίρροπες σεζόν των τελευταίων ετών.

Για τον Ολυμπιακό, η ήττα αποτελεί πισωγύρισμα στη μάχη του τίτλου, καθώς χάνει έδαφος και καλείται πλέον να αναζητήσει άμεσα αντίδραση στα επόμενα παιχνίδια.