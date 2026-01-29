ΠΑΟΚ - Λυών: Απόψε ο αγώνας - Η απόφαση του συλλόγου για τους Έλληνες οπαδούς

Απόψε θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τη Λυών.

Το αποψινό, είναι το παιχνίδι για το οποίο ταξίδευαν μέσω Ρουμανίας οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, επτά από τους οποίους έχασαν τη ζωή τους στο πολύνεκρο τροχαίο. Η UEFA δεν δέχθηκε την αναβολή της αναμέτρησης της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League, λόγω πένθους, προκαλώντας αντιδράσεις στον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Το ΠΑΟΚ-Λυών ξεκινά στις 22:00 και θα μεταδοθεί από τα Cosmote Sport 4 και ΕΡΑ ΣΠΟΡ.

«Να παίξουμε και γι’ αυτά τα παιδιά» τόνισε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, «Υπάρχει λύπη μέσα μας, όμως έχουμε έξτρα κίνητρο» ανέφερε ο Λόβρεν.

ΠΑΟΚ - Λυών: Ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τους φιλάθλους

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση ενόψει του αποψινού αγώνα με τη γαλλική ομάδα, ενημερώνοντας τους φιλάθλους για την απόφαση που ελήφθη σε σύσκεψη.

Αναλυτικά, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανέφερε:

«Τελευταία αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League απέναντι στη Λυών, με τον Δικέφαλο να αγωνίζεται τιμώντας τη μνήμη των αδικοχαμένων παιδιών μας. Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες, επικυρώθηκε η απόφαση να παραμείνει κλειστή η κερκίδα των φιλοξενούμενων για την αναμέτρηση με τη Λυών.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι όσοι Έλληνες φίλαθλοι βρεθούν στο γήπεδο, είτε ως κάτοχοι προσκλήσεων, είτε ως κάτοχοι VIP εισιτηρίων, είτε ως κάτοχοι εισιτηρίων που προμηθεύτηκαν απευθείας από τη γηπεδούχο ομάδα, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φέρουν διακριτικά του ΠΑΟΚ, καθώς σε αντίθετη περίπτωση δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο.

Όσοι Έλληνες φίλαθλοι παρευρεθούν στην αναμέτρηση καλούνται να συμμορφωθούν πλήρως με τις οδηγίες των γαλλικών αρχών και να αποφύγουν συμπεριφορές που μπορούν να θίξουν το κλίμα σεβασμού και μνήμης στο αποψινό παιχνίδι και να δημιουργήσουν πρόβλημα στην ομάδα.

Παράλληλα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θέλει να σημειώσει την εξαιρετική συνεργασία με τη Λυών και τις γαλλικές αρχές, που από την πρώτη στιγμή επέδειξαν απόλυτη κατανόηση στον πόνο και το πένθος της οικογένειας του ΠΑΟΚ, καθώς και διάθεση ουσιαστικής συνεργασίας».