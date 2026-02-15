ΠΑΟΚ - ΑΕΚ, 0-0: Ισόπαλο το «ντέρμπι των Δικεφάλων» στην Τούμπα

Χωρίς γκολ αλλά με ένταση και μεγάλες φάσεις ολοκληρώθηκε το ντέρμπι κορυφής στην Τούμπα, με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να μένουν στο 0-0 για την 21η αγωνιστική της Super League.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε πιο δυνατά και είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 12’, όταν κέρδισε πέναλτι, όμως ο τερματοφύλας της «Ένωσης», Θωμάς Στρακόσια, απέκρουσε την εκτέλεση του Γιακουμάκη, κρατώντας το μηδέν για την ΑΕΚ. Οι γηπεδούχοι πίεσαν στο πρώτο εικοσάλεπτο, αλλά δεν βρήκαν γκολ.

Η ΑΕΚ ισορρόπησε μετά το 20’ και απείλησε ουσιαστικά στο 40’, με το δυνατό σουτ του Κοϊτά να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι. Στο δεύτερο μέρος το παιχνίδι άνοιξε, με τον ΠΑΟΚ να χάνει μεγάλη ευκαιρία στο 87’ με κεφαλιά του Καμαρά που πέρασε δίπλα από το δοκάρι.

Η ΑΕΚ, πάντως, είχε την ευκαιρία να φύγει με το «διπλό» από την Τούμπα, όμως στο 94’ ο Γιόβιτς σημάδεψε το κάθετο δοκάρι του Παβλένκα, και έτσι η αναμέτρηση έμεινε ισόπαλη.