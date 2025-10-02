Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ: Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των αγώνων

Πλούσιο το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού σήμερα, με τις ευρωπαϊκές «μάχες» του Παναθηναϊκού του ΠΑΟΚ για το Europa League και της ΑΕΚ για το Conference League να δεσπόζουν.

Ο Παναθηναϊκός είναι ο πρώτος, χρονικά, που ρίχνεται στη... μάχη, υποδεχόμενος την Γκόου Αχέντ Ινγκλς, για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League, με την αναμέτρηση να ξεκινά στις 19:45 και να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 3 HD.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την ολλανδική Γκόου Αχέντ Ιγκλς, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Μετά το τέλος της τελευταίας προπόνησης έγινε γνωστό ότι δεν θα είναι διαθέσιμοι για το αυριανό ματς οι Ντέσερς και Πελίστρι. Αντίθετα, επιστρέφει ο Ντραγκόβσκι, άρα με εξαίρεση τον Νιγηριανό φορ και τον Ουρουγουανό εξτρέμ όλοι οι άλλοι παίκτες που βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα, θα είναι κανονικά στη διάθεση του Χρήστου Κόντη. Υπενθυμίζεται, πως εκτός λίστας βρίσκονται οι Γερεμέγεφ, Πάντοβιτς, Γεντβάι και Μαντσίνι. Διαθέσιμοι για τον αγώνα είναι όλοι όσοι έχουν δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, πλην των τραυματιών Ντέσερς, Πελίστρι

Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στο Βίγκο απέναντι στη Θέλτα, έχοντας αρκετά δύσκολη αποστολή. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 22:00, με κάλυψη από τον ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 4 HD. Η αποστολή του «Δικεφάλου του Βορρά» περιλαμβάνει τους εξής: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Τάισον, Χατσίδης, Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοβ, Τσάλοφ, Γιακουμάκης

Τέλος, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Τσέλιε στη Σλοβενία, στην πρεμιέρα της στο Conference League, με την αναμέτρηση να ξεκινά στις 22:00 και να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 5 HD. Η ΑΕΚ ταξίδεψε από χτες (01/10) στη Σλοβενία για την πρεμιέρα της League Phase του Conference League με αντίπαλο την Τσέλιε. Στην αποστολή των κιτρινόμαυρων βρίσκεται και ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς που έλειψε λόγω τραυματισμού από τα τελευταία ματς, καθώς η τελευταία του συμμετοχή ήταν με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες

Αναλυτικά οι ώρες και κανάλια των αγώνων των ελληνικών ομάδων: