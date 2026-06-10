Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Οι «πράσινοι» ισοφάρισαν τη σειρά με σκορ 93-86

Έπειτα από δύο παρατάσεις, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει του Ολυμπιακού στο Game 4 της GBL, με τελικό σκορ 93-86.

Μετά το αποψινό αποτέλεσμα ο τίτλος του πρωταθλητή θα κριθεί στο 5ο παιχνίδι στο ΣΕΦ, το Σάββατο (13/6).

Οι «πράσινοι» αν και έμειναν χωρίς τον Ναν από νωρίς (αποβλήθηκε με 5 φάουλ στα 6:28 πριν το τέλος του ματς), κατάφεραν κυρίως με Τολιόπουλο, Μήτογλου και Σορτς στα τελευταία λεπτά να πετύχουν τα καθοριστικά καλάθια.

Τόμας Γουόκαπ, Εβάν Φουρνιέ, Σάσα Βεζένκοβ ήταν οι τρεις που ξεχώρισαν από τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε τις ευκαιρίες του, προηγήθηκε με 79-74 στην πρώτη παράταση, αλλά δεν κατάφερε να κλειδώσει το ματς και να στεφθεί πρωταθλητής Ελλάδας.