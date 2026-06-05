Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός μπάσκετ: Οι «πράσινοι» ισοφάρισαν τη σειρά με 68-58

Ο Παναθηναϊκός βρήκε απαντήσεις μετά την ήττα στο πρώτο παιχνίδι των τελικών της Basket League και επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-58 στο ΟΑΚΑ, φέρνοντας τη σειρά στο 1-1.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος άφησε πίσω του την άστοχη εμφάνιση του πρώτου αγώνα και ολοκλήρωσε το ματς με 23 πόντους, οδηγώντας την ομάδα του Εργκίν Αταμάν στη νίκη.

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός μπάσκετ: Πώς «κύλησε» ο αγώνας

Ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και με επτά διαδοχικούς πόντους του Κώστα Παπανικολάου προηγήθηκε 7-0. Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο στο πρώτο δεκάλεπτο, εκμεταλλευόμενοι τις κακές επιθετικές επιλογές του Παναθηναϊκού, που έμεινε μόλις στους 9 πόντους. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ με 15-9.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στη δεύτερη περίοδο. Ο Παναθηναϊκός βελτίωσε την κυκλοφορία της μπάλας και βρήκε λύσεις στην επίθεση, μειώνοντας σταδιακά τη διαφορά. Με τους Χέιζ-Ντέιβις και Όσμαν να δίνουν επιθετικές ανάσες και τον Τολιόπουλο να προσθέτει κρίσιμους πόντους, οι γηπεδούχοι έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο στο -1 (29-30).

Η καθοριστική στιγμή ήρθε μετά την ανάπαυλα. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο με σερί 7-0 και πέρασε μπροστά με 36-30, την ώρα που ο Ολυμπιακός έμεινε χωρίς καλάθι για περισσότερα από τέσσερα λεπτά.

Οι «ερυθρόλευκοι» σημείωσαν μόλις οκτώ πόντους σε ολόκληρη την τρίτη περίοδο, με ένα μόλις εύστοχο σουτ εντός παιδιάς, επιτρέποντας στους γηπεδούχους να αποκτήσουν διψήφιο προβάδισμα.

Με τον Χέιζ-Ντέιβις να συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό και την άμυνα του Παναθηναϊκού να περιορίζει σημαντικά τις επιθετικές επιλογές του Ολυμπιακού, η διαφορά έφτασε ακόμη και στους 15 πόντους στα μέσα της τελευταίας περιόδου. Οι φιλοξενούμενοι επιχείρησαν να επιστρέψουν στο παιχνίδι με τον Εβάν Φουρνιέ, μειώνοντας σε 63-56 δύο λεπτά πριν από το τέλος, ωστόσο δεν κατάφεραν να απειλήσουν ουσιαστικά.

Το τελικό 68-58 διαμόρφωσε το 1-1 στη σειρά των τελικών, η οποία μεταφέρεται πλέον στο ΣΕΦ για το τρίτο παιχνίδι, που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 8 Ιουνίου.

Τα δεκάλεπτα: 9-15, 29-30, 48-38, 68-58.