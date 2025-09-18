Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Κανονικά με φιλάθλους το ντέρμπι στη Λεωφόρο

Κανονικά με την παρουσία φιλάθλων του Παναθηναϊκού θα διεξαχθεί το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Το ενδεχόμενο το παιχνίδι να γίνει κεκλεισμένων των θυρών απομακρύνθηκε, καθώς η ισχύουσα νομοθεσία δεν αφήνει περιθώρια για διαφορετική ερμηνεία. Σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο του 2025, πρέπει να μεσολαβεί τουλάχιστον πενθήμερο από την έκδοση σχετικής απόφασης για ποινή έδρας, ώστε αυτή να ισχύσει στον αμέσως επόμενο εντός έδρας αγώνα.

Έτσι, η απόφαση που αφορά τον Παναθηναϊκό δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο επικείμενο ντέρμπι, με αποτέλεσμα οι φίλοι της ομάδας να δώσουν κανονικά το «παρών» στις κερκίδες της Λεωφόρου.

Το παιχνίδι της Κυριακής θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο τόσο βαθμολογικά όσο και σε επίπεδο γοήτρου, με τις δύο ομάδες να ετοιμάζονται για μία αναμέτρηση υψηλής έντασης μπροστά σε γεμάτο γήπεδο.