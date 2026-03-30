Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε το απόγευμα τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, με την αναμέτρηση να ξεκινά στις 19:00 και να μεταδίδεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από δύο διαδοχικές νίκες απέναντι σε ΑΕΚ και Πανιώνιο αντίστοιχα, την ώρα που ο «αιώνιος αντίπαλός» του Ολυμπιακός, είναι πρώτος όντας αήττητος με 20 νίκες και 0 ήττες.

Ως προς τις αποστολές των δύο ομάδων, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί χωρίς τους Τζέριαν Γκραντ (πρόβλημα τραυματισμού), Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Χουάντσο Ερνάνγκομεθ, Νίκο Ρογκαβόπουλο και Αλέξανδρο Σαμοντούροφ, την ώρα που εκτός αποστολής Ολυμπιακού έμεινε ο Εβάν Φουρνιέ (τιμωρία), Σακίλ ΜακΚίσικ, Κόρι Τζόσεφ και Μουστάφα Φαλ.

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα της αγωνιστικής και η βαθμολογία

Σάββατο 28 Μαρτίου

Κολοσσός - Άρης 92-96

ΠΑΟΚ - Προμηθέας 100-87

ΑΕΚ - Περιστέρι 64-74

Κυριακή 29 Μαρτίου

Καρδίτσα - Πανιώνιος 85-72

Ηρακλής - Μαρούσι 72-91

Δευτέρα 30 Μαρτίου

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 19:00

Η κατάταξη της GBL

1. Ολυμπιακός 20-0

2. Παναθηναϊκός 17-4

3. ΑΕΚ 15-6

4. ΠΑΟΚ 13-7

5. Άρης 12-7

6. Περιστέρι 12-9

7. Μύκονος 8-13

8. Ηρακλής 8-13

-----------------------

9. Κολοσσός 7-14

10. Προμηθέας 7-14

11. Καρδίτσα 6-15

12. Μαρούσι 5-17

-----------------------

13. Πανιώνιος 5-16