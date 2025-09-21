Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1: Ο Χρήστος Κόντης δεν κατάφερε να «σπάσει» το σερί του Μεντιλίμπαρ

Ένα ακόμη ντέρμπι «αιωνίων» κρίθηκε στο φινάλε. Ο Παναθηναϊκός με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο προηγήθηκε στη Λεωφόρο με τον Ντέσερς στο 48ο λεπτό, όμως ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ισοφάρισε στο 92’ με τον Ελ Κααμπί, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1 για την 4η αγωνιστική της Super League.

Οι «πράσινοι» έδειξαν αποφασισμένοι να «σπάσουν» το αήττητο σερί του Μεντιλίμπαρ απέναντί τους και κράτησαν το προβάδισμα σχεδόν σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Ωστόσο, στις καθυστερήσεις, μια στιγμή αδράνειας στην άμυνα έδωσε την ευκαιρία στον Μαροκινό επιθετικό του Ολυμπιακού να σκοράρει και να σώσει τον βαθμό για τους «ερυθρόλευκους».

Μέχρι σήμερα, ο Μεντιλίμπαρ μετρούσε τρεις νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και μόλις μία ήττα στα προηγούμενα οκτώ παιχνίδια με το «τριφύλλι».

