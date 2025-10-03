Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα στη δεύτερη αγωνιστική της Euroleague - Το κανάλι και η ώρα του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague στο ΟΑΚΑ (3/10, 21:15, Novasports Prime).

Οι πράσινοι προέρχονται από νικηφόρα πρεμιέρα επί της Μπάγερν επίσης στο ΟΑΚΑ, ενώ οι μπλαουγκράνα από ήττα στη Βουλγαρία από τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Τζεντί Οσμάν προπονήθηκε χθες (2/10) και σήμερα (3/10) θα κριθεί αν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στο ματς του Παναθηναϊκού.

Οι πράσινοι ενημέρωσαν πως οι θύρες θα ανοίξουν στις 18:15 και έδωσαν χρήσιμες οδηγίες για τον κόσμο που θα δώσει το παρών στο γήπεδο απόψε.

