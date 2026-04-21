Παναθηναϊκός – Μονακό: Πού και τι ώρα θα δείτε τον αγώνα

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε τη Μονακό στα play-in της EuroLeague, με στόχο μια θέση στα playoffs της διοργάνωσης.

Ο νικητής του αποψινού αγώνα στο κατάμεστο Telekom Center Athens (OAKA) θα τερματίσει 7ος στην κατάταξη και θα περάσει απευθείας στα playoffs, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια.

Φαβορί του αποψινού παιχνιδιού θεωρείται ο Παναθηναϊκός, ωστόσο το έργο του Έργκιν Άταμαν παραμένει δύσκολο. Οι «πράσινοι» θα παραταχθούν χωρίς τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ. Από την άλλη, οι Νίκολα Μίροτιτς, Νεμάνια Νέντοβιτς και Τέρι Τάρπεϊ δεν θα βρίσκονται στη διάθεση της Μονακό.

Η ομάδα που θα ηττηθεί θα αγωνιστεί σε δεύτερο play-in παιχνίδι, εντός έδρας, απέναντι στον νικητή του αγώνα Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας. Ο νικητής εκείνης της αναμέτρησης θα καταλάβει την 8η θέση και θα αντιμετωπίσει στα playoffs τον Ολυμπιακός.

Το κρίσιμο παιχνίδι θα διευθύνουν οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία).

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:00, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται από τα Nova Sports Prime και ΕΡΑΣΠΟΡ.