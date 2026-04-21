Παναθηναϊκός - Μονακό: Νίκη για τους «πράσινους» με 87-79

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη Μονακό στην αναμέτρηση της Τρίτης 21 Απριλίου και προκρίθηκε στα playoffs της Euroleague.

Διατηρώντας το προβάδισμά της στη διάρκεια του αγώνα, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επικράτησε των αντιπάλων με τελικό σκορ 87-79.

Επόμενη στάση για τον Παναθηναϊκό, είναι το παιχνίδι με τη Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας έχοντας ως στόχο το εισιτήριο για το Final Four που θα διεξαχθεί 22-24 Μαΐου.

Η Euroleague ανακοίνωσε επίσημα ότι το Final Four του 2026 θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα, με το ΟΑΚΑ να αναλαμβάνει τη διοργάνωση για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες.

Η απόφαση ελήφθη ύστερα από ψηφοφορία των μετόχων της διοργάνωσης, με την ελληνική πρόταση να επικρατεί έναντι του Βελιγραδίου.

Το Final Four θα διεξαχθεί από τις 22 έως τις 24 Μαΐου 2026, με τους ημιτελικούς να είναι προγραμματισμένοι για την Παρασκευή 22 Μαΐου και τον μεγάλο τελικό για την Κυριακή 24 Μαΐου.

