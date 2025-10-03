Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς: Οι Ολλανδοί κέρδισαν εκτός έδρας μετά από 56 χρόνια

Το μας κόντρα στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς ήταν ένα παιχνίδι όπου ο Παναθηναϊκός φαινόταν ότι είχε τον έλεγχο εξ αρχής, παρά το γεγονός ότι χάνονταν σωρηδόν οι ευκαιρίες, χωρίς να έρχεται το γκολ.

Τελικά ο Κάρολ Σβιντέρσκι, απογειώθηκε την κατάλληλη στιγμή, έπιασε τη σέντρα του Τετέ και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 55ο λεπτό κάνοντας το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Από κει και έπειτα η εικόνα άλλαξε άρδην. Οι φιλοξενούμενοι μετατράπηκαν σε Παναθηναϊκό, απέκτησαν τον έλεγχο, φαίνονταν απειλητικοί και με δύο γκολ του Σμιτ στο 75ο και στο 82ο λεπτό, γύρισαν το σκορ και πήραν τη νίκη.

Το ιστορικόν του πράγματος είναι πως αυτή είναι η πέμπτη εκτός έδρας ευρωπαϊκή νίκη της ολλανδικής ομάδας.

Το μακρινό 1966/67 αντίπαλος η Γκόου Αχέντ είχε περάσει στο Κύπελλο Ιντερτότο. Οι Ολλανδοί εκείνη τη σεζόν τερμάτισαν πρώτοι στον όμιλό τους, με δεύτερη τη Φότζια τρίτη την Τιλέρ Σεν Νικολά και τέταρτη την επίσης ελβετική Σιόν. Είχαν κερδίσει σε όλα τα παιχνίδια καταγράφοντας 3 εκτός έδρας νίκες. Στα προημιτελικά τέθηκαν απέναντι από την Ίντερ Μπρατισλάβας. Στο πρώτο παιχνίδι την κέρδισαν 3-1 εντός έδρας, όμως στο δεύτερο ηττήθηκαν με 3-0 και αποκλείστηκαν από τη μετέπειτα φιναλίστ (έχασε στον τελικό από τη Φρανκφούρτη)

Τρία χρόνια αργότερα η Γκόου Αχέντ και πάλι για το Ιντερτότο αντιμετώπισε την ελβετική Λουγκάνο. Στο πρώτο παιχνίδι στις 12 Ιουλίου 1969 οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν στην Ολλανδία όπου ήρθαν ισόπαλες 1-1. Στον επαναληπτικό, στις 2 Αυγούστου 1969 στην Ελβετία, οι Ολλανδοί συνέτριψαν τη Λουγκάνο με 4-0 μποροστά σε 7.000 θεατές. Η Γκο Αχέντ τερμάτισε τρίτη στον όμιλό της και δεν προκρίθηκε.

Δηλαδή η Γκόου Αχέντ Ιγκλς σημείωσε χτες την πρώτη της εκτός έδρας νίκη σε ευρωπαϊκή διοργάνωση πέραν του Ιντερτότο, την πρώτη εκτός έδρας ευρωπαϊκή νίκη από τις 2 Αυγούστου 1969 (56 χρόνια, 2 μήνες και μία μέρα) και την πρώτη νίκη στην Ευρώπη από τις 4 Αυγούστου 1984 (41 χρόνια, ένας μήνας 29 μέρες), όταν είχαν κερδίσει πάλι για το Ιντερτότο την Μπράουνσβαϊγκ με 2-1.