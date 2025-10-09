Παναθηναϊκός για Τζορτζ Μπάλντοκ: «Για πάντα ένας από εμάς»

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από τον ξαφνικό θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ, με τον Παναθηναϊκό να τιμά τη μνήμη του ποδοσφαιριστή που άφησε το στίγμα του τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων.

Ο Μπάλντοκ έφυγε από τη ζωή στις 9 Οκτωβρίου 2024, σε ηλικία μόλις 31 ετών, στο σπίτι του στη Γλυφάδα, βυθίζοντας στο πένθος το ελληνικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η είδηση του θανάτου του συγκλόνισε φίλους, συμπαίκτες και φιλάθλους σε Ελλάδα και Αγγλία, με τα μηνύματα συμπαράστασης να πλημμυρίζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το «αντίο» του Παναθηναϊκού

Με ανάρτηση στα social media, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανέφερε: «Για πάντα ένας από εμάς, ένας άνθρωπος που κανείς δεν θα ξεχάσει».

Μαζί με τη λεζάντα, δημοσιεύτηκε βίντεο από την ημέρα που ο κόσμος του Παναθηναϊκού αποχαιρέτησε τον διεθνή μπακ στο ΟΑΚΑ, με ένα συγκινητικό χειροκρότημα και πανό που έγραφε «Goodbye George».

Ο Τζορτζ Μπάλντοκ, γεννημένος στην Αγγλία αλλά με ελληνική υπηκοότητα, αγωνίστηκε με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, κερδίζοντας γρήγορα την εκτίμηση των φιλάθλων για το πάθος και τον επαγγελματισμό του. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής που συνδύαζε δυναμισμό, ήθος και αγάπη για το παιχνίδι, στοιχεία που τον έκαναν ξεχωριστό στα αποδυτήρια και αγαπητό στον κόσμο.

Πριν από τη φιλική αναμέτρηση με τη Σκωτία (9/10, 21:45), οι διεθνείς ποδοσφαιριστές της Εθνικής τίμησαν τη μνήμη του Μπάλντοκ, με αναφορές και δηλώσεις αφιερωμένες στον συμπαίκτη τους.

Ένας χρόνος μετά, ο Τζορτζ Μπάλντοκ παραμένει ζωντανός στη μνήμη των φιλάθλων και στην καρδιά του Παναθηναϊκού.



