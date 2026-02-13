Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε 83-85: Ήττα στο ΟΑΚΑ για την 28η αγωνιστική της EuroLeague

Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε 85-83 του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ, για την 28η αγωνιστική της EuroLeague, σε ένα ματς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Η τουρκική ομάδα μπήκε πιο «ζεστή» και έδειξε από νωρίς ότι θα στηριχθεί στο μακρινό σουτ. Με τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς να βρίσκει ρυθμό από την περιφέρεια, η Φενέρ πήρε προβάδισμα από το πρώτο δεκάλεπτο (19-25), έχοντας καθαρό επιθετικό πλάνο και καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας.

Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε στη δεύτερη περίοδο, ανέβασε την ένταση στην άμυνα και βρήκε περισσότερη ταχύτητα στην οργάνωση με τον Τι Τζέι Σορτς, ενώ ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έδωσε λύσεις σε σκορ και ριμπάουντ. Οι «πράσινοι» γύρισαν το παιχνίδι και πέρασαν μπροστά, κλείνοντας το ημίχρονο οριακά στο 42-41.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η ομάδα του Εργκίν Άταμαν κράτησε τον έλεγχο, έβγαλε ενέργεια στην άμυνα και ξέφυγε μέχρι τους +7 (57-50), κλείνοντας την περίοδο με προβάδισμα 62-56 και έχοντας περιορίσει τη Φενέρ στους 15 πόντους στο δεκάλεπτο.

Η εικόνα άλλαξε στην τελευταία περίοδο, όταν η Φενέρμπαχτσε ανέβασε την πίεση και έτρεξε σερί 8-0 για να περάσει μπροστά, με τον Μπιμπέροβιτς να συνεχίζει να απειλεί από τα 6,75 μ. Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε, βρήκε κρίσιμα καλάθια με τον Κέντρικ Ναν και κράτησε το παιχνίδι πόντο-πόντο μέχρι το φινάλε.

Στις τελευταίες κατοχές, ο Γουέιντ Μπόλντγουιν πήρε την ευθύνη και με δύσκολο σουτ έδωσε τη νίκη στη Φενέρμπαχτσε, που έφυγε από το ΟΑΚΑ με το 85-83.

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 42-41, 62-56, 83-85.