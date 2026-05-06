Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε εντός έδρας την ισπανική Βαλένθια, στην προσπάθεια του να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας.

Ο Παναθηναϊκός έρχεται στην αναμέτρηση μετά από 2 εκτός έδρας νίκες απέναντι στη Βαλένθια, επικρατώντας της ισπανικής ομάδας με 67-68 και 105-107 αντίστοιχα.

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στη Βαλένθια αναμένεται να αρχίσει στις 21:15 και η μετάδοση θα γίνει από το Novasports Prime.

Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Τι έγινε στον πρώτο αγώνα

Στον πρώτο αγώνα, ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη Βαλένθια με 67-68, μετά από εύστοχη βολή του Κέντρικ Ναν, κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά από την αρχή στην αναμέτρηση, χτίζοντας διαφορά χάρη στην άμυνα και την επιθετική εκρηκτικότητα του Κέντρικ Ναν, ο οποίος έδωσε τον τόνο από τα πρώτα λεπτά. Η Βαλένθια προσπάθησε να επιστρέψει κυρίως μέσα από το τρίποντο, αλλά η αστοχία της από την περιφέρεια αποδείχθηκε καθοριστική.

Παρότι κατάφερε να μειώσει και να φέρει το παιχνίδι στα ίσα στο φινάλε, δεν μπόρεσε να βρει την τελευταία καθοριστική φάση.

Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τον Παναθηναϊκό να διατηρεί την ψυχραιμία του στις τελευταίες κατοχές. Με το σκορ στο 67-67, οι «πράσινοι» βρήκαν τη λύση από τη γραμμή των βολών, παίρνοντας το προβάδισμα στα 2,1 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ενώ στην τελευταία επίθεση έβγαλαν την άμυνα που χρειάζονταν για να «κλειδώσουν» τη νίκη.

Κομβικός στο φινάλε ήταν ο Ναν, που ανέλαβε την ευθύνη, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή των Σορτς και Λεσόρ σε κρίσιμα σημεία, τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά. Συνολικά, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό του σε μεγάλα διαστήματα, παρά τα λάθη και τις χαμένες ευκαιρίες να «καθαρίσει» νωρίτερα το παιχνίδι.