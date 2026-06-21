Παναθηναϊκός: Νέος προπονητής ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Δεκατέσσερα χρόνια μετά, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στο «σπίτι» του Παναθηναϊκού, αναλαμβάνοντας τη θέση του προπονητή.

Η ομάδα καλαθοσφαίρισης ανακοίνωσε τον ερχομό του Σέρβου τεχνικού, το μεσημέρι της Κυριακής (21/6). Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο κ. Ομπράντοβιτς υπέγραψε τριετές συμβόλαιο.

«Σαν να μην πέρασε μια μέρα»



Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια.



Η ιστορία συνεχίζεται…#paobcaktor pic.twitter.com/HGASN7KzxT — Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 21, 2026

Ο 66χρονος Σέρβος προπονητής θεωρείται ένας εκ των κορυφαίων του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Έχει κατακτήσει συνολικά εννέα φορές την Ευρωλίγκα με πέντε διαφορετικές ομάδες, σε δεκαοχτώ συμμετοχές σε Final Four, κερδίζοντας παράλληλα τον τίτλο του προπονητή της διοργάνωσης τρεις φορές.

Με την ομάδα του Παναθηναϊκού δημιούργησε μία από τις σημαντικότερες δυναστείες στην ευρωπαϊκή καλαθοσφαίριση κατακτώντας 23 τίτλους από τους οποίους οι 5 είναι ευρωπαϊκά τρόπαια. Παρέμεινει στην ελληνική ομάδα για 13 χρόνια (1999-2012).

Έπειτα ανέλαβε τα ηνία της τουρκικής Φενέρμπαχτσε, κατακτώντας 8 τίτλους σε 7 χρόνια.

Εκτός από την επιτυχία του σε επίπεδο συλλόγων, έχει κερδίσει σημαντικά τρόπαια με την εθνική ομάδα της Σερβίας ως προπονητής, όπως το 1997 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών και το 1998 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών.