Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ: Μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη

Τρεις ελληνικές ομάδες ποδοσφαίρου αγωνίστηκαν χθες σε ευρωπαϊκά ματς.

Ο Παναθηναϊκός γύρισε το παιχνίδι με τη Σαμσουνσπόρ και πήρε πολύτιμο προβάδισμα για το Europa League, η ΑΕΚ απέσπασε ισοπαλία στις Βρυξέλλες απέναντι στην Άντερλεχτ, ενώ ο ΠΑΟΚ ηττήθηλε στην Κροατία από τη Ριέκα.

Παναθηναϊκός - Σαμσουνσπόρ 2-1

Η Σαμσουνσπόρ άνοιξε το σκορ στο 51’ με κεφαλιά του Τόμασον, όμως οι «πράσινοι» απάντησαν: στο 66’ ο Κυριακόπουλος ισοφάρισε με σουτ και εννέα λεπτά αργότερα (75’) ο Πάλμερ-Μπράουν, με κεφαλιά έπειτα από κόρνερ του Τετέ, έγραψε το 2-1. Το τριφύλλι κράτησε το προβάδισμα ως το τέλος και πήρε μια «χρυσή» νίκη ενόψει της ρεβάνς στη Σαμψούντα την Πέμπτη 28 Αυγούστου.

Άντερλεχτ - ΑΕΚ 1-1

Η Άντερλεχτ ξεκίνησε δυνατά και πίεσε την ΑΕΚ, καταφέρνοντας να προηγηθεί στο 20’ με σουτ του Ντόλμπεργκ. Στο δεύτερο ημίχρονο οι «κιτρινόμαυροι» ισορρόπησαν και στο 74’ ο Ελίασον ισοφάρισε. Η Ένωση, με κορυφαίο τον Στρακόσα, κράτησε το 1-1 ως το τέλος και απέκτησε προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στο ΟΑΚΑ για μια θέση στους ομίλους του Conference League.

Ριέκα - ΠΑΟΚ 1-0

Στο «Στάντιον Ρουγέβιτσα», η Ριέκα απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης επικρατώντας 1-0 του ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος του Βορρά είχε δοκάρι με τον Ιβανούσετς στο 20’, όμως στο 39’ ο Μέναλο με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να βρει γκολ και καλείται πλέον να ανατρέψει την κατάσταση στη ρεβάνς της Τούμπας την Πέμπτη 28 Αυγούστου. Η ομάδα που θα αποκλειστεί από το συγκεκριμένο ματς θα συνεχίσει στο Conference League.