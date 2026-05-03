Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Με την αναμέτρηση Παναθηναϊκός - ΑΕΚ ολοκληρώνεται απόψε η τρίτη αγωνιστική των play offs της Super League, διαδικασία από την οποία θα προκύψει η νέα πρωταθλήτρια ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός πάει στην αναμέτρηση μετά από εντός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό (0-2), την ώρα που η ΑΕΚ επικράτησε εντός έδρας του ΠΑΟΚ με 3-0, κάνοντας ακόμη ένα βήμα για την κατάκτηση του τίτλου.

Το «αθηναϊκό ντέρμπι» ανάμεσα στις δύο ομάδες αναμένεται να ξεκινήσει στις 21:00 και να μεταδοθεί από το Cosmote Sports 1.

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Η προϊστορία των δύο ομάδων

Αξίζει να σημειωθεί πως φέτος η ΑΕΚ επικράτησε και στις δύο αναμετρήσεις των δύο ομάδων στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Αρχικά, με 3-2 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας (12η αγωνιστική) και στη συνέχεια με 4-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια (17η αγωνιστική, 18 Ιανουαρίου 2026).

Οι «πράσινοι», μάλιστα, μετά από εκείνη την εκτός έδρας ήττα από την ΑΕΚ, διατήρησαν αήττητο σερί δέκα αγώνων στο πρωτάθλημα (6 νίκες - 4 ισοπαλίες), εντός και εκτός έδρας, μέχρι την ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής των play offs με 2-0 από τον Ολυμπιακό.

Η τελευταία νίκη της ΑΕΚ σε αναμέτρηση play offs με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό ήταν στις 9 Μαΐου 2021 (1-0). Έκτοτε, σε αντίστοιχα παιχνίδια υπάρχουν δύο νίκες του Παναθηναϊκού και δύο ισοπαλίες. Συνολικά, σε 12 αναμετρήσεις play offs με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό, καταγράφονται έξι νίκες των «πρασίνων», δύο της ΑΕΚ και τέσσερις ισοπαλίες.

Ως προς τη βαθμολογία της Super League, διαμορφώνεται ως εξής: