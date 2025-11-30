Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3: Νικήτρια η «Ένωση» στο αθηναϊκό ντέρμπι

«Πλούσιο» σε θέαμα και γκολ ήταν το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ για τη 12η αγωνιστική της Super League, με την «Ένωση» με γκολ του Γιόβιτς στο 93 να επικρατεί του «τριφυλλιού».

Η ΑΕΚ πήρε από νωρίς τα ηνία στην αναμέτρηση, αφού με τον «πρωταγωνιστή» της Λούκα Γιόβιτς, προηγήθηκε στο 16ο λεπτό του Παναθηναϊκού. Τη συνέχεια έδωσε ο επιθετικός από τη Σερβία με δεύτερο διαδοχικό του γκολ, αυτήν τη φορά από το σημείο του πέναλτι, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να μειώσει στο σκορ στο δεύτερο ημίχρονο με γκολ του Τετέ στο 71, για να έρθει ο Τζούρισιτς στις καθυστερήσεις του αγώνα να ισοφαρίσει. Τη νίκη για την ΑΕΚ και, συνεπώς, τους τρεις βαθμούς από την αναμέτρηση «χάρισε» και πάλι ο Γιοβιτς με γκολ στο 93.