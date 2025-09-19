Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: ΜακΛάφλιν και Παουλίνο έγραψαν σχεδόν 48 δευτερόλεπτα στα 400 μέτρα

Η Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν-Λεβρόν και η Μαριλέιντι Παουλίνο έγραψαν σχεδόν 48 δευτερόλεπτα στα 400 μέτρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2025 που διεξάγεται στο Τόκιο.

Δύο αθλήτριες στην ιστορία του στίβου είχαν «κατέβει» μέχρι σήμερα τα 48 δευτερόλεπτα στα 400 μέτρα κι αυτές ήταν τη δεκαετία του 1980.

Μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του Τόκιο, ο αριθμός αυτός διπλασιάστηκε, σε μία κούρσα που θα περάσει στην ιστορία του κλασικού αθλητισμού.

Η Αμερικανίδα Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν-Λεβρόν, απόλυτη κυρίαρχος στα χαμηλά εμπόδια τα τελευταία χρόνια, αποφάσισε φέτος να επικεντρωθεί στο «απλό» 400άρι και δικαιώθηκε, όχι μόνο με τον πέμπτο παγκόσμιο τίτλο της καριέρας της, αλλά και με ένα εκπληκτικό 47,78, που αποτελεί ρεκόρ αγώνων και τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών, μπροστά από το 47,99 της Τσεχοσλοβάκας Γιαρμίλα Κρατοσβίλοβα από το 1983 στο Ελσίνκι.

Η επίδοση της ΜακΛάφλιν υπολείπεται μόνο του παγκοσμίου ρεκόρ (47,60) που κρατάει η Μαρίτα Κοχ από την άλλοτε Ανατολική Γερμανία και συμπληρώνει σε λίγες ημέρες 40 χρόνια (6/10/1985), αλλά, αν η 26χρονη επιμείνει, μοιάζει θέμα χρόνου να το καταρρίψει.

Σε έναν τελικό που διεξήχθη υπό βροχή, η «χρυσή» Ολυμπιονίκης του Παρισιού και πρωταθλήτρια κόσμου το 2023, η Μαριλέιντι Παουλίνο από τη Δομηνικανή Δημοκρατία, έκανε κι εκείνη την ταχύτερη κούρσα της ζωής της και τερμάτισε σε 47.98.

Ήταν δηλαδή, ταχύτερη από το ρεκόρ αγώνων της Κρατοσβίλοβα, ανέβηκε στο Νο3 όλων των εποχών, αλλά θα φύγει από την ιαπωνική πρωτεύουσα με το ασημένιο μετάλλιο.

Η, νιγηριανής καταγωγής, Σαλουά Εϊντ Νάσερ από το Μπαχρέιν, «ασημένια» πέρυσι στο Παρίσι και παγκόσμια πρωταθλήτρια το 2019 στη Ντόχα, ήταν τρίτη με 48,19.

«Δεν τρέχεις κάτι τέτοιο χωρίς καταπληκτικές γυναίκες να σε σπρώχνουν προς αυτό. Στο τέλος της ημέρας, αυτός δεν ήταν ο τίτλος μου για να τον κρατήσω, ήταν δικός μου για να τον κερδίσω» είπε η ΜακΛάφλιν.