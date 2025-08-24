Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Η FIFA λέει ότι θα γίνει το 2029, με 48 ομάδες και νέο format

Η FIFA ενημέρωσε τις ηπειρωτικές ομοσπονδίες ότι το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2029, σε μια κίνηση που φαίνεται να ακυρώνει το ενδεχόμενο φιλοξενίας από το Κατάρ. Επιπλέον, η FIFA ενημέρωσε ότι η επόμενη διοργάνωση αναμένεται να περιλαμβάνει περισσότερους από τους 32 συλλόγους που συμμετείχαν στις Ηνωμένες Πολιτείες φέτος.

Ο «Guardian» αποκάλυψε τον Ιούνιο ότι η FIFA δέχεται πιέσεις από κορυφαίους συλλόγους για διεύρυνση του θεσμού σε 48 ομάδες, με την πίεση να εντείνεται μετά το πρόσφατο τουρνουά, στο οποίο οι νικητές, η Τσέλσι, έλαβαν 85 εκατομμύρια λίρες από το συνολικό ποσό των 750 εκατομμυρίων για βραβεία και συμμετοχή. Παρόλο που η FIFA έχει αφήσει να εννοηθεί ότι πιθανή είναι η διεύρυνση για το 2029, η άμεση μετάβαση στο μοντέλο των 48 ομάδων, όπως θα χρησιμοποιηθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών του 2026, δεν είναι ακόμη βέβαιη.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών αναμένεται επίσης να επεκταθεί σε 48 ομάδες το 2031, μετά από δύο εκδόσεις με 32 ομάδες, κάτι που δείχνει την κατεύθυνση της FIFA για τα διεθνή τουρνουά συλλόγων.

Η FIFA εξετάζει μια εναλλακτική δομή για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2029, με προκριματικούς αγώνες πριν το κύριο τουρνουά, όπου οι νικητές θα προκρίνονται στην κύρια διοργάνωση. Παράδειγμα αποτέλεσε ο μονοαγωνιστικός προκριματικός αγώνας μεταξύ Los Angeles FC και Club América για την ανάδειξη του τελευταίου εκπροσώπου της Concacaf, μετά τον αποκλεισμό της ομάδας León για παραβίαση κανόνων πολυιδιοκτησίας συλλόγων.

Αν και εισήχθη τελευταία στιγμή λόγω κανονιστικών θεμάτων της León, η FIFA χαρακτήρισε επιτυχημένο τον αγώνα. Ανώτατα στελέχη θεωρούν ότι μια σειρά knockout αγώνων θα μπορούσε να αυξήσει το ενδιαφέρον πριν το τουρνουά και στο τέλος της ευρωπαϊκής σεζόν, ενώ παράλληλα θα ανέβαζε την αξία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Φέτος, τα δικαιώματα αγοράστηκαν από τη Dazn για 750 εκατομμύρια λίρες, σε συμφωνία που χρηματοδοτήθηκε από τη Saudi Sports Investment.

Οι μονοαγωνιστικοί προκριματικοί θα δημιουργούσαν λιγότερα ζητήματα για την ευημερία των παικτών σε σχέση με την αύξηση των αγώνων από 64 σε 104, που θα απαιτούνταν σε περίπτωση άμεσης επέκτασης σε 48 ομάδες. Η FIFA αντιμετωπίζει ήδη νομικές προκλήσεις από το European Leagues και τη διεθνή ένωση παικτών FifPro, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αποφασίσει ακόμη για πιθανή επίσημη έρευνα.

Η ανακοίνωση ότι το τουρνουά του 2029 θα διεξαχθεί το καλοκαίρι μπορεί να βελτιώσει τις σχέσεις με τις ευρωπαϊκές λίγκες, καθώς υπήρχαν ανησυχίες ότι θα μετατοπιζόταν τον επόμενο χειμώνα εάν το Κατάρ λάμβανε τα δικαιώματα φιλοξενίας. Η Ισπανία και το Μαρόκο θεωρούνται πλέον οι πιο πιθανές χώρες υποδοχής, πριν συνδιοργανώσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών του 2030, ενώ η Πορτογαλία δεν έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η FIFA εξετάζει τελικά την πιθανότητα διεξαγωγής του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων κάθε δύο χρόνια, επιδιώκοντας να αμφισβητήσει τον παραδοσιακό έλεγχο της UEFA στις διεθνείς συλλογικές διοργανώσεις, αλλά αυτό δεν πρόκειται να εφαρμοστεί πριν το 2030, οπότε λήγει το τρέχον διεθνές αγωνιστικό ημερολόγιο.

Η FIFA αρνήθηκε να σχολιάσει.

Με πληροφορίες από Guardian